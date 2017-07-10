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Пресса

The Guardian: Религиозные лидеры принимают ингредиент галлюциногенных грибов - ради науки

время публикации: 14:40 | последнее обновление: 14:40 блог версия для печати фото
Инопресса
The Guardian: Религиозные лидеры принимают ингредиент галлюциногенных грибов - ради науки

"Заходят в бар католический священник, раввин и буддист и заказывают галлюциногенные грибы. Это может показаться началом плохого анекдота, но такой сценарий разыгрывается в рамках одного из первых научных исследований влияния психоделических препаратов на религиозный опыт – хотя и в лаборатории, а не в баре", – пишет журналистка The Guardian Ханна Девлин.

"Ученые из Университета Джона Хопкинса в Балтиморе привлекли два десятка религиозных лидеров из самых разных конфессий к участию в исследовании, во время которого им дадут две мощные дозы псилоцибина – действующего вещества галлюциногенных грибов", – поясняет автор статьи.

"Идущий в настоящее время эксперимент имеет целью оценить, делает ли трансцендентный опыт священнослужителей более эффективными и уверенными в своей работе и как он меняет их религиозные представления", – говорится в статье.

Несмотря на то, что большинство институционально оформленных религий с неодобрением относятся к использованию запрещенных веществ, в эксперименте принимают участие католические, православные и пресвитерианские священники, дзен-буддист и несколько раввинов. По словам организатора исследования, психолога Уильяма Ричардса, исследовательской группе еще предстоит убедить имама и индуистского священника принять участие, но "почти все остальные основные группы охвачены", передает журналистка.

"Пока рано говорить о результатах, но в целом люди, как представляется, получают более глубокое понимание своего религиозного наследия, – говорит он. – Мертвая догма обретает для них значение. Они обнаруживают, что действительно верят в то, о чем говорят".

"Команда из Университета Джона Хопкинса является одной из нескольких исследовательских групп во всем мире, которые занимаются обоснованием использования психоделических препаратов, таких как псилоцибин, ЛСД и МДМА, в психиатрии. Было доказано, что псилоцибин обладает исключительной эффективностью при снятии острого беспокойства у больных раком в конце жизни, в то время как в других текущих исследованиях рассматривается использование психоактивных препаратов при лечении заболеваний, начиная от посттравматического стрессового расстройства до тяжелой депрессии и алкоголизма", – говорится в статье.

Inopressa.ru

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