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Пресса

Эрдоган обвиняет Amnesty International в подготовке переворота. Обзор российских СМИ

время публикации: 13:09 | последнее обновление: 13:09 блог версия для печати фото
Эрдоган обвиняет Amnesty International в подготовке переворота. Обзор российских СМИ

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон вчера посетил Киев с блицвизитом. У этой поездки было две цели – рассказать украинскому руководству об итогах переговоров в Гамбурге президентов США и России, а также представить нового, только что назначенного спецпредставителя Вашингтона по Украине Курта Волкера. Господина Тиллерсона принимали в Киеве с государственными почестями, а его визит назвали знаковым, пишет в понедельник газета "Коммерсант".

На совместной с президентом Украины итоговой пресс-конференции Тиллерсон заявил, что мирное урегулирование в Донбассе зависит прежде всего от России.

"Цель США – восстановить территориальную целостность и единство Украины, которой мы дали уже $600 млн с начала кризиса. В своих дискуссиях с российскими руководителями я неоднократно заявлял, что Москва должна предпринять первый шаг по деэскалации, в частности обеспечить прекращение огня и вывод тяжелых вооружений. Мы разочарованы отсутствием прогресса в выполнении минских договоренностей и призываем Россию выполнять их условия – в частности добиться от сепаратистов прекращения боевых действий. Санкции ЕС и США в отношении России сохранятся до тех пор, пока она не прекратит действия, вызвавшие их", – приводит издание слова госсекретаря.

Анкара утверждает, что Amnesty International готовила новый переворот – с таким заявлением на пресс-конференции по окончании саммита G20 в Гамбурге выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Скандал с задержанием Идиль Эсер, директора этой международной правозащитной организации по Турции, и ряда активистов набирает обороты – турецкие спецслужбы заявляют, что Amnesty International якобы намеревалась сменить правящий режим путем переворота, сообщает прокремлевская "Российская газета".

"По сведениям разведки, они собрались в отеле на острове Бююкада, чтобы обсудить какое-то продолжение попытки переворота. Поэтому наша полиция их и задержала. Сейчас их дело будет рассматривать суд. Я не знаю, что выяснится в результате расследования" – утверждал Эрдоган, слова которого цитирует агентство РИА Новости.

Ветераны Великой Отечественной войны, живущие в Израиле, будут пожизненно получать денежные выплаты в размере от 500 до 1000 рублей. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, о чем говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации. Выплачивать эти деньги ветеранам будут ежемесячно, начиная с 1 января 2018 года. Выплаты полагаются военнослужащим различных категорий, которые проходили службу в годы войны, а также блокадникам, узникам концлагерей и ряду других граждан.

В Женеве стартовал седьмой раунд переговоров мирному урегулированию в Сирии: спецпосланник ООН Стаффан де Мистура призвал не завышать ожидания от итогов нынешнего этапа консультаций, пишет "Комсомольская правда".

Участникам саммита предстоит обсудить четыре так называемые "корзины", предложенные де Мистурой: формирование нового правительства, подготовку конституции, проведение выборов и борьбу с терроризмом.

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