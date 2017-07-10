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Пресса

Обзор ивритоязычной прессы: "Едиот Ахронот", "Гаарец", "Исраэль а-Йом", "Маарив а-Шавуа". Понедельник, 10 июля 2017 года

время публикации: 10:33 | последнее обновление: 10:33 блог версия для печати фото
Обзор ивритоязычной прессы: "Едиот Ахронот", "Гаарец", "Исраэль а-Йом", "Маарив а-Шавуа". Понедельник, 10 июля 2017 года

В центре внимания израильских СМИ второй тур голосования на выборах главы партии "Авода", в который вышли депутат Кнессета Амир Перец и бывший министр экологии Ави Габай.

"Едиот Ахронот": Военнослужащий, подвергнувшийся высокому уровню облучения батареи "Патриот", будет наказан

"Гаарец": По распоряжению Нетаниягу: МИД отказывается от обвинений в антисемитизме в адрес Венгрии

"Исраэль а-Йом": Кризис в "Адасе": БАГАЦ отклонил иск родителей

"Маарив а-Шавуа": Сообщение: Иран строит для "Хизбаллы" заводы по производству оружия на глубине 50 метров

"Едиот Ахронот": Военнослужащий, подвергнувшийся высокому уровню облучения батареи "Патриот", будет наказан

Йоав Зитон сообщает в "Едиот Ахронот", что, по распоряжению канцелярии главы правительства, МИД отказался от заявления, опубликованного днем ранее послом Израиля в Будапеште. В своем заявлении посол призвал венгерские власти прекратить кампанию, развернутую против Джорджа Сороса, и отметил, что в этой кампании присутствуют элементы антисемитизма. В своем встречном заявлении пресс-служба израильского МИДа обвинила Сороса в том, что тот пытается свергнуть демократически избранное израильское правительство.

"Гаарец": По распоряжению Нетаниягу: МИД отказывается от обвинений в антисемитизме в адрес Венгрии й

Барак Равид сообщает в "Гаарец", что Израиль пообещал Москве не позволять однополым израильским парам усыновлять детей из России. Израильские представители заверили Россию, что принятая в этой стране модель семьи будет сохранена даже после переезда ребенка в Израиль.

"Исраэль а-Йом": Кризис в "Адасе": БАГАЦ отклонил иск родителей

Мейталь Ясур Бейт-Ор и Яир Альтман пишут в "Исраэль а-Йом", что БАГАЦ отклонил просьбу родителей, дети которых проходят лечение в отделении детской онкогематологии "Адасы", открыть подобное отделение в больнице "Шаарей Цедек". Против такого разрешения кризисной ситуации выступал минздрав.

"Маарив а-Шавуа": Сообщение: Иран строит для "Хизбаллы" заводы по производству оружия на глубине 50 метров

Гидеон Кац и Арик Бендер сообщают в "Маарив а-Шавуа" со ссылкой на французские СМИ, что Иран построил в Ливане не менее двух заводов, на которых производится оружие для "Хизбаллы". На одном из них производят ракеты дальнего радиуса действия, на втором – боеприпасы.

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Понедельник, 10 июля 2017 г.
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