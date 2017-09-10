Саудовские студенты бегут от "Ирмы". Обзор арабских СМИ

Агентство Maan рассказывает, что администрация США намерена провести в кулуарах сессии Генеральной Ассамблеи ООН саммит с участием президента США Дональда Трампа, премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу и председателя Палестинской национальной администрации Махмуда Аббаса. Условие проведения саммита – отсутствие антиизраильских выпадов в речи Аббаса.

Ливанский телеканал "Аль-Манар", отражающий позицию группировки "Хизбалла", публикует фотографии израильского разведывательного устройство, которое, как утверждается, было обнаружено бойцами группировки на юге Ливана. Устройство было замаскировано под валун.

Выходящая в Лондоне газета "Аль-Хайят" пишет, что сирийские правительственные войска заняли военный аэродром и нефтяные поля, расположенные рядом с Дир аз-Зуром. Армия и курдские ополченцы стараются взять под свой контроль как можно большую территорию в районе границы с Ираком, не вступая в столкновения.

Как передает телеканал "Аль-Арабия", около 1.500 студентов из Саудовской Аравии были эвакуированы из штата Флорида, на который надвигается ураган "Ирма". Его эпицентр находится в 400 километрах от побережья США. Ранее ураган пятой категории прошелся по Карибским островам, оставив за собой огромные разрушения.

Сайт "Аль-Баваба" рассказывает, что бывший министр обороны Израиля Моше Яалон призвал главу правительства Биньямина Нетаниягу подать в отставку в связи с ведущимися против него и его окружения расследованиями. По мнению отставного министра, пришло время избрать главу правительства, который не совершил ничего, требующего расследования.