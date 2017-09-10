Расследование против Сары Нетаниягу и ураган "Ирма". Обзор ивритоязычной прессы. Воскресенье, 10 сентября

В центре внимания израильских СМИ в воскресенье, 10 сентября, расследование в отношении Сары Нетаниягу, против которой готовится обвинительное заключение, и приближение урагана "Ирма" к штату Флорида в США.

"Едиот Ахронот": 360 тысяч шекелей за наш счет

"Исраэль а-Йом": Ирмагедон

"Гаарец": Каждая шестая военнослужащая подвергается домогательствам во время службы

"Маарив а-Шавуа": Глава совета, редактор газеты и два бизнесмена задержаны по подозрению в мошенничестве

"Едиот Ахронот": 360 тысяч шекелей за наш счет

Корреспондент "Едиот Ахронот" Това Цимуки пишет о том, что глава правительства Биньямин Нетаниягу всеми силами старается преуменьшить подозрения против его супруги. Но черновик обвинительного заключения против Сары Нетаниягу, по словам автора, создает совершенно другую картину – "возмутительную картину методичного поведения, единственная цель которого – обмануть и мошенническим образом получить деньги из казны государства".

По сведениям Цимуки, в черновике обвинительного заключения Саре Нетаниягу приписывается мошенничество на сумму 360 тысяч шекелей. Согласно подозрениям, супруга главы правительства заказывала в резиденцию обеды из элитных ресторанов на суммы в десятки тысяч шекелей в месяц. И все это оплачивалось из государственной казны. При этом в резиденции работает кухарка, которая готовит еду для семьи премьер-министра.

Однако, как сказано в черновике, по крайней мере 15 раз Нетаниягу скрывала наличие кухарки в доме, чтобы пригласить в резиденцию шефов, которые готовили еду для семьи и ее частных гостей. В качестве главного соучастника преступлений, которые приписывают Нетаниягу, называется Эзра Саидофф, бывший замдиректора в канцелярии премьер-министра.

"Исраэль а-Йом": Ирмагедон

Корреспондент "Исраэль а-Йом" Эрез Линн пишет об урагане "Ирма", который в воскресенье, 10 сентября, должен ударить по американскому штату Флорида. Местные жители массового покидают свои дома.

В конце недели ураган прошел возле побережья Кубы с силой ветра более 200 км/ч. "Ирма" принесла сильные разрушения на Карибские острова и забрала жизни более 20 человек. В субботу, 9 сентября, сильные ветры ощущались уже на юге Флориды.

Ожидается, что ураган пройдет по западному побережью штата, а затем продолжит путь в другие штаты. Уровень опасности урагана опустился в 5-го уровня до 4-го или 3-го. Однако, по прогнозам, Ирама может вновь усилится перед приближением к Флориде. В штате опасаются, что ураган принесет не только сильные ветры, но также дожди и наводнения.

"Гаарец": Каждая шестая военнослужащая подвергается домогательствам во время службы

Корреспондент "Гаарец" Гили Коэн пишет о том, что, согласно внутреннему опросу, который провел ЦАХАЛ среди тысяч девушек-военнослужащих, каждая шестая из них подвергалась сексуальным домогательствам во время службы – со стороны солдат, командиров или резервистов.

В исследовании приводятся данные за 2016 год. По словам Коэн, большинство девушек, сообщивших о сексуальных домогательствах, сказали, что подвергались им более одного раза. 60% респонденток отметили, что в их частях есть "атмосфера сексуальных домогательств".

По их словам, командиры и солдаты постоянно рассказывают анекдоты и истории сексуального характера и распространяют порнографические картинки. Коэн отмечает, что наблюдается уменьшение этого явления по сравнению с 2014 годом, когда 65% девушек-военнослужащих пожаловались на атмосферу сексуальных домогательств.

"Маарив а-Шавуа": Глава совета, редактор газеты и два бизнесмена задержаны по подозрению в мошенничестве

Корреспондент "Маарив а-Шавуа" Алон Хахмон пишет о том, что глава регионального совета, руководитель местной газеты и два очень известных бизнесмена были задержаны утром в воскресенье, 10 сентября, по подозрению в мошенничестве и обмане доверия.

В настоящее время их допрашивают в подразделении полиции "Лахав 433". В течение дня суд рассмотрит возможность продления ареста подозреваемым. В рамках расследования были проведены обыски в офисах регионального совета, а также в домах задержанных.

В полиции сообщили, что подозрения касаются поведения совета в отношении владельца торгового центра, расположенного на муниципальной территории, и руководителя местной газеты.