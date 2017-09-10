10 сентября 2017 г.
последняя новость: 07:32
Юлия Латынина покинула Россию
Лия Ахеджакова: Я его актриса!
7 симптомов рака, инсульта, диабета
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
07:17 Telegraph: Иран и Россия могут быть причастными к "ядерному прорыву" КНДР
09:36 The New York Times: Почему Израиль отпустил Менгеле?
09:31 Анна Немцова в Daily Beast: Кадыров затмил аль-Багдади и Путина
09:19 Атака на военный завод в Сирии и обвинение против Сары Нетаниягу. Обзор ивритоязычной прессы. Пятница, 8 сентября
15:18 "Офицеры пропустили любовниц без очереди". Обзор российских СМИ
09:25 Атака Израиля на центр разработки вооружений в Сирии и расследование "дела 1000". Обзор ивритоязычной прессы. Четверг, 7 сентября
08:56 "Братья Карамазовы" как урок для владельцев гостиниц. Обзор арабских СМИ
15:18 Чечня не поддержит Кремль, если он вступится за "шайтанов". Обзор российских СМИ
10:40 Der Spiegel: ЕС и NATO проводят учения против фальшивых новостей
10:37 Der Spiegel: немецких сторонниц ИГ судят в Багдаде
Пресса

Telegraph: Иран и Россия могут быть причастными к "ядерному прорыву" КНДР

время публикации: 07:17 | последнее обновление: 07:17 блог версия для печати фото
Telegraph: Иран и Россия могут быть причастными к "ядерному прорыву" КНДР
Telegraph: Иран и Россия могут быть причастными к "ядерному прорыву" КНДР
Telegraph: Иран и Россия могут быть причастными к "ядерному прорыву" КНДР

Министерство иностранных дел Великобритании проверяет подозрения о причастности зарубежных государств к технологическому прорыву КНДР в ядерной программе, пишет Бен Рили-Смит в газете The Sunday Telegraph.

Список стран, оказавшихся под подозрением, возглавляет Иран, отмечается в публикации. "Россия также находится в центре внимания", – говорится в статье. При этом не поясняется, на чем основаны эти подозрения.

Речь идет, прежде всего, о создании в Северной Корее ядерных боеголовок, устанавливаемых на баллистические ракеты.

Высокопоставленные источники в британском МИДе заявляют, что заверения лидера КНДР Ким Чен Ына о том, что ядерная программа его страны полностью разрабатывается отечественными специалистами, не заслуживают доверия.

Напомним, что 3 сентября власти Северной Кореи объявили об успешных испытаниях водородной бомбы, которая может быть заложена в боеголовку новой межконтинентальной баллистической ракеты. Ранее Центральное телеграфное агентство Северной Кореи сообщило о том, что лидер КНДР Ким Чен Ын осмотрел водородную бомбу, которую можно разместить в качестве боеголовки новой северокорейской межконтинентальной баллистической ракеты. При этом северокорейский лидер подчеркнул, что все компоненты этой боеголовки были созданы в Северной Корее.

Испытания водородной бомбы вскоре после запуска баллистической ракеты, способной достичь американских военных баз на острове Гуам, привели к резкому обострению ситуации в регионе.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 8 сентября 2017 г.
Съемки израильского спутника свидетельствуют о подготовке КНДР к войне
// NEWSru.co.il // В мире // 6 сентября 2017 г.
Дональд Трамп: война с КНДР не является нашим приоритетом
// NEWSru.co.il // В мире // 5 сентября 2017 г.
Северная Корея готовит "новый подарок" для США







  Rating@Mail.ru  
Воскресенье, 10 сентября 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017