Telegraph: Иран и Россия могут быть причастными к "ядерному прорыву" КНДР

Министерство иностранных дел Великобритании проверяет подозрения о причастности зарубежных государств к технологическому прорыву КНДР в ядерной программе, пишет Бен Рили-Смит в газете The Sunday Telegraph.

Список стран, оказавшихся под подозрением, возглавляет Иран, отмечается в публикации. "Россия также находится в центре внимания", – говорится в статье. При этом не поясняется, на чем основаны эти подозрения.

Речь идет, прежде всего, о создании в Северной Корее ядерных боеголовок, устанавливаемых на баллистические ракеты.

Высокопоставленные источники в британском МИДе заявляют, что заверения лидера КНДР Ким Чен Ына о том, что ядерная программа его страны полностью разрабатывается отечественными специалистами, не заслуживают доверия.

Напомним, что 3 сентября власти Северной Кореи объявили об успешных испытаниях водородной бомбы, которая может быть заложена в боеголовку новой межконтинентальной баллистической ракеты. Ранее Центральное телеграфное агентство Северной Кореи сообщило о том, что лидер КНДР Ким Чен Ын осмотрел водородную бомбу, которую можно разместить в качестве боеголовки новой северокорейской межконтинентальной баллистической ракеты. При этом северокорейский лидер подчеркнул, что все компоненты этой боеголовки были созданы в Северной Корее.

Испытания водородной бомбы вскоре после запуска баллистической ракеты, способной достичь американских военных баз на острове Гуам, привели к резкому обострению ситуации в регионе.