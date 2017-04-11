Эрик Трамп в интервью Telegraph о решении отца атаковать Сирию: его не пугает Путин

Британское издание Telegraph опубликовало комментарий бизнесмена Эрика Трампа, второго сына президента США Дональда Трампа, по поводу решения отца нанести удар по сирийской авиабазе после химической атаки в Идлибе.

Эрик Трамп заявил, что это решение не было импульсивным. По его словам, отец "все обдумывает". Он также сказал, что отца не пугают заявления президента России Владимира Путина о войне.

При этом Эрик подтвердил, что на решение могла повлиять его сестра Иванка, которая, будучи матерью трех детей, была "убита горем и возмущена" зверством в Идлибе. (Ранее о влиянии Иванки Трамп на принятие решения атаковать сирийцев писало британское издание The Times.)

Сын президента США, который сам готовится в скором времени стать отцом, назвал "дикарями" сирийцев, причастных к атаке в Идлибе, и выразил удовлетворение по поводу того, что его отец "отреагировал так, как отреагировал".

В то же время Эрик Трамп напомнил, что два года назад его отец выступал против военного вмешательства США в ситуацию в Сирии.