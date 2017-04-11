11 апреля 2017 г.
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Пресса

Эрик Трамп в интервью Telegraph о решении отца атаковать Сирию: его не пугает Путин

время публикации: 10:25 | последнее обновление: 10:25 блог версия для печати фото
Эрик Трамп

Британское издание Telegraph опубликовало комментарий бизнесмена Эрика Трампа, второго сына президента США Дональда Трампа, по поводу решения отца нанести удар по сирийской авиабазе после химической атаки в Идлибе.

Эрик Трамп заявил, что это решение не было импульсивным. По его словам, отец "все обдумывает". Он также сказал, что отца не пугают заявления президента России Владимира Путина о войне.

При этом Эрик подтвердил, что на решение могла повлиять его сестра Иванка, которая, будучи матерью трех детей, была "убита горем и возмущена" зверством в Идлибе. (Ранее о влиянии Иванки Трамп на принятие решения атаковать сирийцев писало британское издание The Times.)

Сын президента США, который сам готовится в скором времени стать отцом, назвал "дикарями" сирийцев, причастных к атаке в Идлибе, и выразил удовлетворение по поводу того, что его отец "отреагировал так, как отреагировал".

В то же время Эрик Трамп напомнил, что два года назад его отец выступал против военного вмешательства США в ситуацию в Сирии.

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Вторник, 11 апреля 2017 г.
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