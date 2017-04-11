The Times: Трамп принимал решение атаковать Сирию под влиянием убитой горем дочери Иванки

"Когда Терезе Мэй позвонили рано утром домой, чтобы сказать, что Дональд Трамп собирается запустить крылатые ракеты по сирийской авиабазе, это ознаменовало одно из самых драматичных резких изменений курса американского президента во всей недавней истории. Однако это не было сюрпризом, – утверждают Тоби Харнден и Тим Шипман в The Times. – За 23 часа до этого британский посол в Вашингтоне сэр Ким Даррок отправил своему начальству в Уайтхолле депешу, в которой предсказывал, что возможна военная операция. Он также постарался объяснить, почему Трамп так резко изменил мнение после того, как ожесточенно выступал против военного вмешательства и за сотрудничество с режимом Асада и Россией ради искоренения ИГ, когда был кандидатом в президенты".

"По словам тех, кто видел дипломатическую телеграмму Даррока, он известил Мэй и Бориса Джонсона, министра иностранных дел, что ракетные удары – результат влияния дочери Трампа Иванки, – передают авторы. – В телеграмме говорится, что Иванка Трамп – постоянная зрительница кабельного телевидения – была "искренне потрясена" показанными по 24-часовым новостным каналам фотографиями более 80 убитых в ходе химической атаки в городе Хан-Шейхун в южной провинции Идлиб во вторник утром".

В послании к министрам, отправленном рано утром в четверг, Даррок также указал на твит Иванки, который гласит, что она "убита горем и разгневана изображениями, поступающими из Сирии после вопиющей химической атаки".

"Источники, знакомые с данной дипломатической телеграммой, говорят, что обеспокоенность Иванки оказала "существенное влияние на Овальный кабинет". Министров проинформировали, что это означало, что реакция администрации была "сильнее ожидаемой", – передают журналисты.

"Изначально Трамп реагировал уклончиво, когда его ежедневный президентский брифинг, который вел аналитик ЦРУ, описывающий новейшие угрозы со стороны мировых разведок, был прерван новостью о том, что режим Асада, по-видимому, применил газ зарин. Трамп осыпал своих консультантов вопросами, как ЦРУ может знать, кто ответствен за происходящее и что именно случилось", – говорится в статье.

"Источники в британской разведке утверждают, что американский радар засек сирийский истребитель Су-22, взлетающий и сбрасывающий бомбу с газом зарин на улице посреди Хан-Шейхуна. Британский подслушивающий пункт на Кипре поймал "разговоры" о применении нервно-паралитического газа", – сообщает издание.

"Так как Америка и Россия оказались на грани опасного столкновения, особенно важными могут оказаться свидетельства того, что Россия не только знала об атаке, но и помогала ее прикрыть, – указывают журналисты. – Аналитики Пентагона полагают, что незадолго до заринового удара над Хан-Шейхуном летал российский беспилотник. Они также расследуют, бомбил ли российский самолет местную больницу – очевидно, пытаясь уничтожить улики".

В статье говорится, что в ракетном ударе были использованы 60 ракет "Томагавк" с боеголовкой весом 1000 фунтов. Их запустили с кораблей Porter и Ross, находящихся на востоке Средиземного моря.

"Запуск одного "Томагавка" был прерван, когда он летел над Средиземным морем, и ракета упала в воду, не причинив никакого вреда. Остальные 59 достигли аэродрома Шайрат близ Хомса, уничтожив около 20 сирийских самолетов, систему ПВО, бункеры с боеприпасами, укрепленные навесы для самолетов и хранилища горючего", – говорится в статье.

Журналисты отмечают российское присутствие на авиабазе: "на фотографии, показывающей нанесенный ущерб, видно что-то похожее на контейнер для химического оружия советских времен".

Inopressa.ru