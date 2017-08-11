11 августа 2017 г.
последняя новость: 15:09
Илья Резник крестился
Макияж полезен для мозга
Олешко ушел с Первого канала
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
14:00 "Гаарец": нацистский врач из Бухенвальда лечил израильских детей
13:06 Politico: Почему Папа Римский любит Путина
09:10 Расследование гибели пилота Давида Зоара и возможные политические расклады. Обзор ивритоязычной прессы. Пятница, 11 августа 2017 года
13:13 Задержан россиянин, готовивший теракт на борту самолета США. Обзор российских СМИ
10:53 Легко ли быть журналистом в Израиле? Обзор арабских СМИ
09:47 Выступление Нетаниягу на митинге "Ликуда" и подготовка ХАМАСа к новой войне. Обзор ивритоязычной прессы. Четверг, 10 августа 2017 года
15:56 Трамп нашел противоядие от "фейковой прессы". Обзор российских СМИ
09:35 ХАМАС сообщает об ударе ЦАХАЛа по Газе. Обзор арабских СМИ
09:16 Обзор ивритоязычной прессы: "Едиот Ахронот", "Гаарец", "Исраэль а-Йом", "Маарив а-Шавуа". Среда, 9 августа 2017 года
07:54 "Гаарец": Израиль вел секретные переговоры с Россией и США по Сирии
Пресса

"Гаарец": нацистский врач из Бухенвальда лечил израильских детей

время публикации: 14:00 | последнее обновление: 14:04 блог версия для печати фото
Надпись Jedem das Seine ("Каждому свое"), которой встречал узников лагерь смерти Бухенвальд

В пятницу, 11 августа газета "Гаарец" опубликовала статью Офера Адерета о немецком враче, который приезжал в Израиль в 1960 году, чтобы лечить детей с синдромом Дауна. Лишь недавно выяснилось, что он был старшим врачом в СС и во время Второй мировой войны проводил опыты над заключенными в концентрационном лагере Бухенвальд.

О приезде в нашу страну профессора Гельмута Хаубольда даже писали в СМИ. Однако никто не удосужился проверить его прошлое. В Израиле он пробыл 10 дней и за это время провел лечение 50 детям.

Темную страницу биографии Хаубольда обнаружил историк Одед Хейлброннер, преподающий в колледже "Шенкар" и Еврейском университете. Он выяснил, что Хаубольд был эндокринологом и офицером СС. В 1933 году он вступил в NSDAP. Сегодня вся эта информация имеется в свободном доступе в интернете.

facebook







  Rating@Mail.ru  
Пятница, 11 августа 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017