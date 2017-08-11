"Гаарец": нацистский врач из Бухенвальда лечил израильских детей

В пятницу, 11 августа газета "Гаарец" опубликовала статью Офера Адерета о немецком враче, который приезжал в Израиль в 1960 году, чтобы лечить детей с синдромом Дауна. Лишь недавно выяснилось, что он был старшим врачом в СС и во время Второй мировой войны проводил опыты над заключенными в концентрационном лагере Бухенвальд.

О приезде в нашу страну профессора Гельмута Хаубольда даже писали в СМИ. Однако никто не удосужился проверить его прошлое. В Израиле он пробыл 10 дней и за это время провел лечение 50 детям.

Темную страницу биографии Хаубольда обнаружил историк Одед Хейлброннер, преподающий в колледже "Шенкар" и Еврейском университете. Он выяснил, что Хаубольд был эндокринологом и офицером СС. В 1933 году он вступил в NSDAP. Сегодня вся эта информация имеется в свободном доступе в интернете.