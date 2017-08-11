Расследование гибели пилота Давида Зоара и возможные политические расклады. Обзор ивритоязычной прессы. Пятница, 11 августа 2017 года

В центре внимания израильских СМИ в пятницу, 11 августа, расследование гибели пилота Давида Зоара в результате крушения вертолета на базе "Рамон" и возможные политические расклады в случае, если Биньямин Нетаниягу уйдет с поста главы правительства.

"Едиот Ахронот": Семья погибшего летчика: требуем основательного и открытого расследования

"Маарив а-Шавуа": Опрос Маарива: Гидеон Саар во главе "Ликуда" усиливает правых

"Гаарец": Социальные службы забирают детей у родителей-трансгендеров

"Исраэль а-Йом": Это в аттестат: карта оценок израильских учеников

"Едиот Ахронот": Семья погибшего летчика: требуем основательного и открытого расследования

Корреспондент "Едиот Ахронот" Лиор Эль-Хай посвятил свой материал семье майора запаса Давида (Дуди) Зоара, погибшего в результате крушения вертолета в районе авиабазы "Рамон".

У него осталось четверо детей 6-14 лет, одного из которых он назвал в честь своего сослуживца, также погибшего в результате крушения вертолета в 2003 году. О Давиде рассказывают его старшая сестра Ади и младший брат Шауль.

Родственники погибшего выразили уверенность в том, что ВВС проведут тщательное расследование обстоятельств трагедии. "Мы рассчитываем на то, что это расследование будет как можно более открытым, а не внутренним. Мы злимся сейчас, потому что не знаем, что случилось", - сказали они.

"Маарив а-Шавуа": Опрос Маарива: Гидеон Саар во главе "Ликуда" усиливает правых

Корреспондент "Маарив а-Шавуа" Бен Каспит пишет о том, что, согласно результатам опроса, проведенного по заказу издания, бывший министр внутренних дел Гидеон Саар лидирует в качестве кандидата на пост главы правительства и даже забирает голоса у центристов и левых.

Исследование касалось двух основных вопросов: отношения общественности к расследованию против Нетаниягу и возможных политических раскладов в случае ухода Нетаниягу. Опрос показал, что только 31% респондентов верят в формулировку "Ничего не будет, потому что ничего нет". 56% не верят. 60% считают, что в поведении Нетаниягу есть признаки коррупции. 53% считают оправданным, если главе правительства будет предъявлено обвинение по делу о резиденциях.

На будущих выборах "Ликуд" во главе с Нетаниягу набирает 25 мандатов. Что касается других кандидатов на пост главы правительства, то в общем опросе лидером стал Гидеон Саар, которого поддержали 38% опрошенных. На втором месте – Моше Кахлон, на третьем – Моше (Буги) Яалон. Среди правых наибольшей популярностью пользуются Нафтали Беннет, Гидеон Саар и Авигдор Либерман.

"Гаарец:" Социальные службы забирают детей у родителей-трансгендеров

Корреспондент газеты "Гаарец" Ли Ярон обращается к проблеме родителей-трансгендеров, у которых социальные службы забирают детей из-за того, что они сменили пол. В качестве примера Ярон приводит историю 44-летнего жителя Рамат-Гана Эреза Коэна, который столкнулся с этой проблемой после того, как стал мужчиной.

"Когда я был женщиной, утверждали, что я образцовая мать. А в качестве мужчины я недостаточно хороший родитель?" – говорит Коэн. В материале сказано, что "Гаарец" известно о 10 подобных случаях.

В министерстве социального обеспечения нет специальных инструкций для таких ситуаций. Смена пола не может служить основанием для того, чтобы лишить человека родительских прав. Однако социальные работники считают, что ради блага ребенка ему лучше не жить с родителем-трансгендером.

"Исраэль а-Йом": Это в аттестат: карта оценок израильских учеников

В преддверии нового учебного года корреспондент "Исраэль а-Йом" Ноам Двир посвятил свой материал средним оценкам в аттестатах зрелости израильских школьников по семи обязательным дисциплинам. В статье приводятся данные за учебный год 2015-2016.

Особое внимание уделяется английскому и математике. Так, по математике на пять единиц средняя оценка составляет от 79 до 86 баллов. Самый низкий показатель - на юге страны, самый высокий - в центре.

Значительный разрыв также наблюдается в уровне владения английским. Самый низкий показатель по английскому отмечается на юге и севере страны – 69 баллов. Самый высокий – в Иерусалиме (88 баллов).