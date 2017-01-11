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Пресса

Спасибо за речи, Барак Обама. Обзор арабских СМИ

время публикации: 09:19 | последнее обновление: 09:19 блог версия для печати фото
Спасибо за речи, Барак Обама. Обзор арабских СМИ

Телеканал "Аль-Джазира" подводит итог восьмилетнего президентства Барака Обамы. Канал отмечает, что республиканцы уже начали работу по демонтажу главного наследия Обамы – медицинской реформы. Темнокожий глава государства не смог предотвратить расовые конфликты, а лауреат Нобелевской премии мира – сделать Земной шар более безопасным. Таким образом, главным наследием Обамы стали его речи, то есть всего лишь слова.

Как сообщает агентство Maan, израильские власти снесли в городе Калансуа десять домов, принадлежащих палестинским гражданам Израиля. В ходе сноса произошли столкновения местных жителей с полицией. Мэр Калансуа Абд аль-Басит Мансур заявил, что в знак протеста против произвола властей подает в отставку. Однако многие жители считают, что он мог предотвратить снос.

Лондонская газета "Аш-Шарк аль-Аусат" пишет, что правительство Ирака заявило о невозможности нормализации отношений с Турцией, пока турецкие войска находятся на иракской территории. Премьер-министр Хайдар аль-Абади заявил, что не готов поступаться суверенитетом родной страны ради отношений с северным соседом.

Газета "Аль-Масри аль-Юм" информирует читателей, что министерство по делам планирования и административных реформ подготовило проект постановления о повышении минимальной зарплаты служащих общественного сектора. Она составит 1.500 фунтов в месяц – на 300 фунтов больше, чем сейчас. Всего в Египте насчитывается 6,5 миллионов госслужащих и работников общественного сектора.

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Среда, 11 января 2017 г.
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