Госдума РФ декриминализовала "семейные побои". Обзор российских СМИ

"Астана не выдержит троих" – так называется статья, опубликованная газетой "Коммерсант", где говорится, что перед переговорами по Сирии Россия сделала ставку на альянс с Турцией.

Подготовка к переговорам по сирийскому урегулированию в Астане, намеченным на 23 января, вступила в решающую стадию. В определении будущего Сирии лидирующие позиции закрепили за собой три региональных игрока – Россия, Турция и Иран. Впрочем, после объявления перемирия на сирийском фронте внутри треугольника Москва—Анкара – Тегеран сформировался новый альянс, российско-турецкий.

Впервые за все время конфликта Анкара и Москва ведут совместные операции против "Исламского государства", на которое не распространяется режим прекращения огня. Для Москвы союз с Анкарой приобретает ключевое значение, позволяя решить несколько задач: не уступить Западу инициативу в сирийском урегулировании, а кроме того, ограничить роль Ирана, который стремится получить по итогам переговоров в Астане гарантии бессрочного сохранения у власти Башара Асада.

" Талибы ставят теракты на поток" – так озаглавлена другая статья в этом же издании. Эксперты оценивают нынешнюю ситуацию в Афганистане, где в последние дни талибы совершили серию кровавых терактов, как исключительно сложную и напоминают, прежде всего, о провале мирных переговоров между правительством и движением "Талибан", обернувшемся новой волной насилия.

"Главная цель талибов – показать, что с ними надо постоянно считаться, что они удерживают инициативу в стране, бросая вызов Кабулу и нагнетая атмосферу страха бесконечными терактами. Власти ничего не могут противопоставить этой тактике запугивания", – поясняет старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сотников.

Госдума приняла в первом чтении резонансные поправки о декриминализации семейных побоев, которые "устраняют несправедливость по отношению к родителям в принятом летом "законе о шлепках" (ст. 116 УК РФ "Побои"), пишет в среду "Российская газета".

"Если вы шлепнули своего расшалившегося малыша, вам грозит до двух лет лишения свободы. А если ваш сосед побил вашего ребенка – все закончится административным наказанием", – объяснила законодательный недочет сенатор Елена Мизулина, один из авторов этого проекта. По ее словам, сейчас для возбуждения уголовного дела даже не требуется медицинского заключения, а достаточно показаний обиженного на родителей ребенка.

Опасность принятой нормы статьи 116 УК РФ состоит в той легкости, с которой можно возбуждать такие дела, продолжила Мизулина. Таким образом, "закон о шлепках", по ее словам, стал "настоящим актом ненависти" по отношению к семьям с детьми. В результате ссадина или синяк у ребенка стали основанием прийти в семью с проверкой и возбудить уголовное дело в отношении родителей. "Хотелось бы, чтобы российские семьи начали этот год спокойно, с уверенностью, что обновленная Госдума – с ними, а не против них", – заключила сенатор.

МИД России подтвердил, что новый глава внешнеполитического ведомства Канады Христя Фрилянд находится в российском санкционном списке, и ей запрещен въезд на территорию РФ, сообщает это же издание.

По словам российских дипломатов, снятие с Фрилянд санкций – это "вопрос взаимности и зеркальности". "При этом факт ее нахождения в стоп-листе не помешает российским официальным лицам с ней контактировать на международных площадках" – цитируют новостные агентства слова представителя МИД.

"Москва завербовала Трампа с помощью проституток" – так называется статья в "Комсомольской правде", где говорится, что противники избранного президента США приводят странные доказательства его работы на Кремль. В этом материале говорится, что накануне на сайте популярного американского интернет-издания Buzzfeed появился некий доклад, составленный при участии неназванного офицера британской разведки МИ-6, где со ссылкой на анонимные источники рассказывается о сверхсекретных российских спецоперациях, якобы сделавших Трампа марионеткой Кремля, а затем помогли ему занять пост главы Белого дома.

"Будучи в Москве в 2013 году, Трамп останавливался в президентском номере гостиницы "Ритц-Карлтон", где ранее ночевал глава США Барак Обама. Из ненависти к последнему Трамп нанял проституток, заставив их мочиться в кровать, где когда-то спал Обама со своей женой Мишель. Отель контролировался ФСБ с помощью "жучков" и скрытых камер, благодаря чему российские спецслужбы получили компромат на Трампа", – говорится в этом докладе.

"Абсолютно бездоказательный набор нападок в адрес как лично Трампа, так и России, - говорит . Доклад подготовлен какими-то анонимами. Даже газета Washington Post (WP), известная симпатиями к Хиллари, констатировала: "Данное досье циркулировало по Вашингтону много месяцев, и попытки новостных агентств, включая WP, хотя бы частично проверить его подлинность не возымели успеха", – так прокомментировал этот "слив" политолог-американист Виктор Олевич.