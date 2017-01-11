11 января 2017 г.
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Пресса

Обзор ивритоязычной прессы: "Едиот Ахронот", "Гаарец", "Исраэль а-Йом", "Маарив а-Шавуа". Среда, 11 января 2017 года

время публикации: 08:49 | последнее обновление: 08:49 блог версия для печати фото
Обзор ивритоязычной прессы: "Едиот Ахронот", "Гаарец", "Исраэль а-Йом", "Маарив а-Шавуа". Среда, 11 января 2017 года

Вечером во вторник, 10 января, 44-й президент Соединённых Штатов Америки Барак Обама выступил с прощальной речью. Местом произнесения речи был выбран город Чикаго, в котором Обама жил с середины 80-х до избрания на пост президента США.

"Едиот Ахронот": БАГАЦ о законе о суррогатном материнстве: "Почему существует неравенство между мужчинами и женщинами?"

"Гаарец": Разоблачены детали сделки между Нетаниягу и Нони Мозесом

"Исраэль а-Йом": На этот раз показания в участке

"Маарив а-Шавуа": Министр Шакед в Хевроне: "Это место принадлежит нам исторически и юридически"

"Едиот Ахронот": БАГАЦ о законе о суррогатном материнстве: "Почему существует неравенство между мужчинами и женщинами?"

Талем Яхав сообщает в "Едиот Ахронот", что БАГАЦ потребовал от правительства объяснить, почему государство против предоставления парам из двух мужчин возможности прибегать в Израиле к услугам суррогатного материнства. В минздраве намекают, что законопроект, продвигаемый бывшим министром Яэль Герман, тормозит нынешний глава минздрава.

"Гаарец": Разоблачены детали сделки между Нетаниягу и Нони Мозесом

Гиди Вайц пишет в "Гаарец" о содержании записей разговоров между главой правительства Биньямином Нетаниягу и владельцем "Едиот Ахронот" Нони Мозесом. По данным "Гаарец", Мозес обещал Нетаниягу, что тот будет оставаться главой правительства столько, сколько захочет, если Нетаниягу будет продвигать закон, запрещающий бесплатное распространение "Едиот Ахронот".

"Исраэль а-Йом": На этот раз показания в участке

Ави Коэн и Эран Сойя сообщают в "Исраэль а-Йом", что в Азуре взорвался припаркованный автомобиль певицы Маргалит Цанани. По словам Цанани, "мотор машины взорвался по неизвестной ей причине" . Она предположила, что речь идет о технической неисправности.

"Маарив а-Шавуа": Министр Шакед в Хевроне: "Это место принадлежит нам исторически и юридически"

Карни Эльдад сообщает в "Маарив а-Шавуа", что министр юстиции Айелет Шакед в ходе визита в Хеврон заявила, что Хеврон принадлежит евреям как с исторической, так и с юридической точек зрения.

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Среда, 11 января 2017 г.
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