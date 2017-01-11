11 января 2017 г.
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Пресса

Трамп о российском компромате: "Мы что, живем в нацистской Германии?"

время публикации: 17:04 | последнее обновление: 17:04 блог версия для печати фото
Трамп о российском компромате: "Мы что, живем в нацистской Германии?"

Избранный президент США Дональд Трамп с возмущением отверг сообщения в прессе о том, что Кремль якобы собирал на него досье и имеет в своем распоряжении компрометирующий материал.

На своей странице в социальной сети Twitter он заявил, что его "продажные оппоненты" пытаются таким образом оспорить победы на президентских выборах и обвинил разведслужбы в этом "сливе", который он назвал "очередным выстрелом" в него.

"Мы что, живем в нацистской Германии?" – цитирует газета The Washington Post возмущенный "твит" Трампа.

Ранее западные СМИ сообщали, что среди секретных документов, на прошлой неделе представленных спецслужбами США Дональду Трампу, имеются данные о том, что у российских спецслужб есть компрометирующие материалы на будущего американского президента. Речь шла якобы о докладе на двух страницах, в котором утверждается, что у ФСБ есть видеозаписи, на которых Трамп развлекается в московском отеле с проститутками. Сразу после появления этой информации в американских СМИ Трамп написал в своем Twitter: "Фальшивка – политическая охота на ведьм".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что информация о якобы имеющихся у российских спецслужб компрометирующих материалах на избранного президента США не соответствует действительности, сообщает "Интерфакс".

"У Кремля нет компромата на Трампа, информация не соответствует действительности и является ничем иным, как абсолютным вымыслом", – цитирует издание слова Пескова.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Пресса // 11 января 2017 г.
Западные СМИ о "русском компромате" на Трампа: доказательств нет, скандал есть
// NEWSru.co.il // В мире // 11 января 2017 г.
Кремль опроверг информацию о компромате на Трампа
// NEWSru.co.il // В мире // 11 января 2017 г.
СМИ: у Кремля есть компромат на Трампа







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Среда, 11 января 2017 г.
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