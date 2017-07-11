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Пресса

Террористка с младенцем. Обзор арабских СМИ

время публикации: 08:41 | последнее обновление: 08:41 блог версия для печати

Телеканал "Аль-Джазира" передает, что премьер-министр Ирака Хайдар аль-Абади прибыл в Мосул и провозгласил полную победу над боевиками "Исламского государства" в этом городе. Премьер, одетый в черную униформу специальных подразделений по борьбе с террором, призвал в кратчайший срок покончить с оставшимися очагами сопротивления в других районах. Канал напоминает, что в операции по освобождению Мосула участвовали 100.000 солдат и ополченцев.

Агентство Maan сообщает, что премьер-министр Палестинской национальной администрации Рами Хамдалла принял участие в церемонии открытия новой электростанции, расположенной в районе Дженина. Она была построена совместно с Израилем на средства Евросоюза, США, Италии и Норвегии. Коснулся премьер и энергетического кризиса в Газе. По его словам, его причина – резкое сокращение финансирования анклава иностранными спонсорами.

Выходящая в Саудовской Аравии газета "Оказ" пишет, что в Кувейте вновь введена всеобщая воинская повинность, отмененная 16 лет назад. Призыв существует в 11 арабских государствах, в то время как западный мир, а также Индия и Пакистан, от него отказались. Причина – нестабильная ситуация в зоне Персидского залива и террористическая угроза.

Сайт "Аль-Баваба" публикует фотографию террористки-смертницы, сделанную в Мосуле за несколько секунд до того, как она привела в действие взрывное устройство. На руках у террористки – маленький ребенок. Сообщается, что террористическая группировка "Исламское государство" все чаще задействует женщин, поскольку они могут миновать КПП без личного досмотра. Однако то, что террористка несла на руках младенца, стало настоящим шоком.

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