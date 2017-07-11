11 июля 2017 г.
Почему у Чуриковой сдулась грудь
Причины старения лица
Друзья и коллеги об Антоне Носике
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
09:03 Обзор ивритоязычной прессы: "Едиот Ахронот", "Гаарец", "Исраэль а-Йом", "Маарив а-Шавуа". Вторник, 11 июля 2017 года
08:41 Террористка с младенцем. Обзор арабских СМИ
14:40 The Guardian: Религиозные лидеры принимают ингредиент галлюциногенных грибов - ради науки
13:09 Эрдоган обвиняет Amnesty International в подготовке переворота. Обзор российских СМИ
10:33 Обзор ивритоязычной прессы: "Едиот Ахронот", "Гаарец", "Исраэль а-Йом", "Маарив а-Шавуа". Понедельник, 10 июля 2017 года
09:07 Каддафи просил Израиль его спасти. Обзор арабских СМИ
10:16 Гамбургер, столица Германии. Обзор арабских СМИ
08:59 Обзор ивритоязычной прессы: "Едиот Ахронот", "Гаарец", "Исраэль а-Йом", "Маарив а-Шавуа". Воскресенье, 9 июля 2017 года.
08:45 Обзор ивритоязычной прессы: "Едиот Ахронот", "Гаарец", "Исраэль а-Йом", "Маарив а-Шавуа". Пятница, 7 июля 2017 года
06:59 The Daily Beast: США готовы терпеть Асада и российских военных в Сирии
Пресса

Обзор ивритоязычной прессы: "Едиот Ахронот", "Гаарец", "Исраэль а-Йом", "Маарив а-Шавуа". Вторник, 11 июля 2017 года

время публикации: 09:03 | последнее обновление: 09:08 блог версия для печати фото
Обзор ивритоязычной прессы: "Едиот Ахронот", "Гаарец", "Исраэль а-Йом", "Маарив а-Шавуа". Вторник, 11 июля 2017 года

В центре внимания израильских СМИ избрание Ави Габая председателем партии "Авода".

"Едиот Ахронот": Драма в "Аводе": Аги Габая выбрали председателем партии

"Гаарец": Регев: в следующем году культурным точкам Тель-Авива будет очень больно

"Исраэль а-Йом": "Дело субмарин": задержаны Авриэль Бен-Йосеф и Мики Ганор

"Маарив а-Шавуа": "Гистадрут" потребует: повышение пенсий для всех пенсионеров

"Едиот Ахронот": Драма в "Аводе": Аги Габая выбрали председателем партии

Моран Азулай и Итай Блюменталь сообщают в "Едиот Ахронот", что в понедельник, 10 июля, члены партии "Авода" избрали Ави Габая председателем партии. По сообщению пресс-службы партии "Авода", Ави Габай набрал 52,2% голосов, Амир Перец – 47,8%. В голосовании приняли участие 59% членов партии.

"Гаарец": Регев: в следующем году культурным точкам Тель-Авива будет очень больно

Цви Зархия сообщает в "Гаарец", что министр культуры и спорта Мири Регев, представляя финансовой комиссии Кнессета бюджет на 2018 год, заявила, что театры, которые будут ездить на гастроли на периферию, а также в Иудею и Самарию, получат более высокий бюджет.

"Исраэль а-Йом": "Дело субмарин": задержаны Авриэль Бен-Йосеф и Мики Ганор

Ицик Сабан и Мати Тухпальд пишут в "Исраэль а-Йом", что сотрудники полиции Израиля, налогового управления и управления по борьбе с отмыванием капитала провели утром в понедельник, 10 июля, операцию по задержанию 6 подозреваемых по так называемому "делу 3000", в рамках которого расследуется подозрение на коррупцию при заказе подводных лодок для ЦАХАЛа.

"Маарив а-Шавуа": "Гистадрут" потребует: повышение пенсий для всех пенсионеров

Юваль Багно сообщают в "Маарив а-Шавуа" о требованиях в "Гистадруте", которые заключаются в том, чтобы повысить пенсии с 2100 шекелей до 3000 шекелей.

facebook







  Rating@Mail.ru  
Вторник, 11 июля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017