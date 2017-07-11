Саудиты будут выпускать автоматы Калашникова. Обзор российских СМИ

Россия и Саудовская Аравия зарядили оружие разговорами – cтороны обсуждают соглашения на $3,5 млрд, пишет в понедельник газета "Коммерсант".

Москва уже неоднократно пыталась зайти на оружейный рынок Эр-Рияда: обсуждались пакеты контрактов вплоть до $20 млрд, но, в отличие от Вашингтона, Россия так ни разу и не дошла до заключения с саудитами твердых контрактов. Понять серьезность намерений саудовского руководства в Москве намерены по итогам визита короля Сальмана аль-Сауда , которые состоится до конца текущего года, пишет издание.

Турция достигла договоренности с "Газпромом" о финансировании "Турецкого потока" на ее территории, сообщил генеральный директор турецкой государственной трубопроводной компании Вotas Бурхан Озджан в Стамбуле на полях 22-го Всемирного нефтяного конгресса. "Мы уже договорились с ними по этому вопросу. Однако я не могу раскрыть цифры — в каком процентом отношении мы будем это делать",— приводит его слова агентство РИА Новости.

По словам господина Озджана, "процесс получения разрешений на вторую ветку "Турецкого потока" продолжается в положительном ключе, никаких подводных камней в нем нет".

Боевики ИГ объявили о гибели главаря этой группировки Абу Бакра аль-Багдади, пишет "Российская газета" со ссылкой на телеканал "Ас-Сумария" и местный источник в иракской провинции Найнава.

Террористы опубликовали короткое заявление, в котором сообщили о смерти аль-Багдади, а также назвали имя нового главаря.Ранее заместитель министра иностранных дел России Олег Сыромолотов заявил, что с большой долей вероятности можно говорить о гибели Аль-Багдади в Сирии в результате удара ВКС России.

Среди ликвидированных террористов также были: эмир Ракки Абу аль-Хаджи аль-Мысри, начальник службы безопасности ИГИЛ Сулейман Аль-Шауах и эмир Ибрагим Ан-Наеф аль-Хадж, контролировавший район между Раккой и населенным пунктом Эс-Сухне.

"Ким Чен Ыну спели про баллистическую ракету" – так озаглавлена статья, опубликованная приложением к РГ под названием "Русское оружие". В ней говорится, что в Пхеньяне прошли массовые празднества, посвященные удачным испытаниям баллистической ракеты "Хвасон-14".

Вождь Северной Кореи Ким Чен Ын посетил концерт женской поп-группы "Моранбон", на котором была исполнена "Песня ракеты "Хвасон" (Song of Hwasong Rocket). После концерта были объявлены танцы.

МИД России может пойти на крайние меры в вопросе об изъятой в США российской дипсобственности. Как пишет газета "Известия" со ссылкой на источник в МИД России, в качестве зеркальных мер планируется выслать около 30 американских дипломатов и наложить арест на объекты американской собственности в России.

К таким действиям м российскую сторону подтолкнуло решение Вашингтона не возвращать посольскую собственность, которая находится под арестом с декабря прошлого года. Не удалось решить этот вопрос и на прошедших переговорах президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Гамбурге.

В Саудовской Аравии начнут делать автоматы Калашникова – Россия планирует заключить с этой ближневосточной страной миллиардные контракты на поставку вооружения, пишет "Комсомольская правда".

Глава "Ростеха" считает, что его страна могла бы построить в королевстве завод по производству автоматов Калашникова. Саудовским военным также очень интересна российская авиация, которая успешно бьет в Сирии ИГ, говорится в этой статье.