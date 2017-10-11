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Пресса

The New York Times и The Washington Post: Израиль "поймал" российских хакеров

время публикации: 06:16 | последнее обновление: 13:39 блог версия для печати фото
The New York Times: Как Израиль обманул российских хакеров, охотившихся за секретами США
The New York Times: Как Израиль обманул российских хакеров, охотившихся за секретами США
The New York Times: Как Израиль обманул российских хакеров, охотившихся за секретами США

Газета The New York Times опубликовала статью, в которой утверждается, что сотрудники израильских разведслужб следили за действиями российских хакеров, нанятых правительством РФ, которые стремились добыть секретную информацию о деятельности американских спецслужб.

Авторы публикации, Николь Перлрот и Скотт Шейн, пишут, что российские хакеры использовали инструменты "Лаборатории Касперского", специализирующейся на антивирусном программном обеспечении. В статье отмечается, что ПО этой российской компании используют около 400 миллионов человек по всему миру, в том числе несколько десятков американских правительственных агентств.

В статье утверждается, что израильские хакеры смогли проникнуть во внутреннюю сеть "Лаборатории Касперского", что позволило им получить информацию о действиях россиян против интересов США. Сообщается, что российские хакеры смогли украсть секретные документы, сохраненные сотрудником АНБ на персональном компьютере, на котором был установлен антивирус "Лаборатории Касперского".

Издание The Washington Post пишет о том, что израильтяне еще в 2015 году обнаружили на компьютерах "Лаборатории Касперского" хакерские инструменты, которые предположительно были похищены российскими правительственными службами у Агентства национальной безопасности США.

Именно это, по сведениям The New York Times и The Washington Post, стало причиной решения министерства внутренней безопасности США (Department of Homeland Security, DHS) от 13 сентября 2017 года о запрете использования американскими госучреждениями продукции "Лаборатории Касперского". Тогда МВБ США призвало "департаменты и агентства выявлять любое использование или наличие продуктов Касперского в своих информационных системах в течение следующих 30 дней, разрабатывать подробные планы по удалению и прекращению использования продуктов в течение следующих 60 дней" (цитируется по сообщению ТАСС). МВБ также обязало госучреждения через 90 дней с момента публикации данной директивы "начать осуществлять план по прекращению использования и удалению продуктов из информационных систем". "Использование продуктов "Лаборатории Касперского" представляет риск информационной безопасности федеральных информационных систем", – заявила исполняющая обязанности главы МВБ Элейн Дьюк.

18 сентября Сенат США одобрил поправку к законопроекту, в рамках которой федеральным ведомствам, как военным, так и гражданским, запрещено использовать программное обеспечение российской компании "Лаборатория Касперского". В поддержку этой поправки, которая была включена в законопроект о бюджете Пентагона на 2018 финансовый год, проголосовали 89 сенаторов, против выступили лишь восемь. По словам сенатора Джин Шахин, одного из авторов этой инициативы, принятие данной нормы позволит ликвидировать "слабое звено" в системе национальной безопасности США.

В "Лаборатории Касперского" категорически отвергают все обвинения в причастности к каким-либо действиям, направленным против интересов США. В компании заявляют, что "Лаборатория Касперского" не помогала ни одному правительству в мире в действиях против другого государства. Компания проявила заинтересованность в получении информации, которая помогла бы в проведении внутреннего расследования.

Правительственные источники в Вашингтоне, Иерусалиме и Москве не комментируют эти публикации.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Пресса // 11 октября 2017 г.
The Washington Post: Израиль "взломал" "Касперского", а потом предупредил АНБ США
// NEWSru.co.il // В мире // 19 сентября 2017 г.
Сенат США одобрил запрет на использование программ "Лаборатории Касперского"
// NEWSru.co.il // В мире // 14 сентября 2017 г.
Госучреждения США обязали прекратить использовать продукцию "Лаборатории Касперского"
// NEWSru.co.il // В мире // 13 июля 2017 г.
В США введен частичный запрет на использование продукции "Лаборатории Касперского"
// NEWSru.co.il // В мире // 16 мая 2017 г.
"Лаборатория Касперского" назвала предполагаемых создателей вируса WannaCry
// NEWSru.co.il // Пресса // 1 мая 2017 г.
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