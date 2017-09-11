11 сентября 2017 г.
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Пресса

У терактов 11 сентября появился иранский след. Обзор арабских СМИ

время публикации: 09:43 | последнее обновление: 09:43 блог версия для печати фото
У терактов 11 сентября появился иранский след. Обзор арабских СМИ

11 сентября телеканал "Аль-Арабия" анонсирует документальный фильм, который расскажет, что за терактами 2001 года в США стоит Исламская республика Иран. В фильме будут приведены свидетельства связей режима аятолл и террористической группировки "Аль-Каида", опубликовано интервью бывшего агента иранских спецслужб.

Сайт ХАМАСа "Палестинский информационный центр" цитирует главу Общей службы безопасности Израиля Надава Аргамана, по словам которого, тишина в секторе Газы обманчива, а ситуация на Западном берегу находится на грани взрыва. Аргаман сообщил, что с начала года предотвращены 200 операций палестинского сопротивления.

Газета "Аль-Масри аль-Юм" пишет, что египетская полиция ликвидировала в Гизе восемь боевиков. В публикации отмечается, что МВД не предоставляет информации о том, к какой группировке они принадлежали. Известно, что один из них успел применить пояс смертника, ранив двух полицейских. Всего в ходе операции получили ранения пять стражей закона.

Лондонская "Аш-Шарк аль-Аусат" рассказывает о переговорах министра иностранных дел России Сергея Лаврова с королем Саудовской Аравии Салманом бин Абдул-Азизом. Стороны обсудили отношения двух дружеских государств, а также ситуацию в регионе. Во встрече принимал участие и глава МИД королевства Адель аль-Джубейр.

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