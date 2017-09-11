Ураган "Ирма" и задержание Рами Леви. Обзор ивритоязычной прессы. Понедельник, 11 сентября

В центре внимания израильских СМИ в понедельник, 11 сентября, ураган "Ирма", обрушившийся на штат Флорида в США, и задержание бизнесмена Рами Леви по подозрению в мошенничестве и взяточничестве.

"Исраэль а-Йом": Молитесь за нас

"Едиот Ахронот": Капитал, власть, торговый центр

"Маарив а-Шавуа": В преддверии визита в Аргентину: плакаты Нетаниягу в образе Гитлера в Буэнос-Айресе

"Гаарец": Нетаниягу добивался назначения Ари Харо на пост председателя новостной компании Десятого канала, когда Блаватник приобрел его

"Исраэль а-Йом": Молитесь за нас

Корреспондент "Исраэль а-Йом" в США Йони Герш пишет об урагане "Ирма", который в воскресенье, 10 сентября, добрался до берегов штата Флорида в США со скоростью ветра, доходившей до 210 км/ч. 127 тысяч человек находятся в убежищах, около двух миллионов человек остались без электричества, и около семи миллионов получили указание эвакуироваться. На данный момент известно о троих погибших.

В девять часов утра по местному времени буря обрушилась на острова Киз на юге Калифорнии. При этом на тот момент речь шла об урагане четвертого уровня опасности.

Губернатор Флориды Рик Скотт заявил: "Молитесь за нас, просто молитесь за всех жителей Флориды".

После полудня буря ослабла до третьего уровня опасности. Скорость ветра достигала 193 км/ч. "Ирма" прошла по западному побережью штата. Основной удар пришелся на города Тампа, Форт-Майерс и Нейплс. Почти по всей Флориде было объявлено чрезвычайное положение.

Семь тысяч членов Национальной гвардии были привлечены к спасательной операции, еще 30 тысяч находятся наготове.

Тем временем появляются фотографии, на которых видны последствия урагана. На них – поваленные деревья, вырванные уличные вывески, залитые водой машины. В Майями из-за ветра обрушился подъемный кран, а улицы заполнились водой.

"Едиот Ахронот": Капитал, власть, торговый центр

Корреспондент "Едиот Ахронот" Эли Сеньор пишет о задержании известного бизнесмена Рами Леви по подозрению в мошенничестве, взяточничестве и обмане доверия. По этому делу также задержан глава регионального совета Мевасерт-Цион Йорам Шимон. Он подозревается в мошенничестве, обмане доверия и получении взятки.

Согласно подозрению, Шимон попытался освободить Рами Леви, который в конце 2016 года построил в Мевасерет-Ционе торговый центр, от уплаты налога в размере 21 миллиона шекелей.

За это бизнесмен взял супругу Шимона, Лиат Шимон, и главу его штаба Одеда Бар-Цви на работу в торговый центр. Бар-Цви получил должность гендиректора "Каньон Мевасерет", а Лиат Шимон – должность директора по маркетингу.

Как отмечается Сеньор, впервые об этой истории стало известно из репортажа Второго канала ИТВ еще в марте. После этого полиция начала тайное расследование, которое привело к задержаниям. Леви и Шимон были допрошены в течение нескольких часов, после чего их поместили под домашний арест.

"Маарив а-Шавуа": В преддверии визита в Аргентину: плакаты Нетаниягу в образе Гитлера в Буэнос-Айресе

Корреспондент "Маарив а-Шавуа" Янир Козин пишет о том, что в преддверии прибытия главы правительства Биньямина Нетаниягу с визитом в Аргентину в столице этой страны, Буэнос-Айресе, появились плакаты с надписью "Разыскивается за нарушение прав человека и преступления против палестинцев". Плакаты разместили пропалестинские активисты.

Кроме того, были вывешены изображения Нетаниягу в форме СС, которые представляют его в образе Адольфа Гитлера.

Активисты, которые вывесили эти провокационные плакаты, призвали общество выйти на демонстрацию и написали: "Долой сионистов из Палестины, долой Нетаниягу".

"Гаарец": Нетаниягу добивался назначения Ари Харо на пост председателя новостной компании Десятого канала, когда Блаватник приобрел его

Корреспондент "Гаарец" Хаим Левинсон пишет о том, что глава правительства Биньямин Нетаниягу добивался назначения его бывшего главы аппарата канцелярии на должность председателя совета директоров в новостной компании Десятого канала ИТВ.

При том в это время Нетаниягу занимал пост министра связи. Это было сделано после того, как премьер-министр поддержал продажу канала бизнесмену Лену Блаватнику.

"Гаарец" стало известно, что Нетаниягу попросил гендиректора группы компаний RGE, с которой сотрудничал Блаватник, о назначении Харо на должность председателя директората.

В настоящее время сделка о приобретении Десятого канала расследуется в рамках "дела 1000".