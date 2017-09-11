Саакашвили взял курс на Киев, где будет менять власть. Обзор российских СМИ

Зоны деэскалации в Сирии созданы временно, разделять страну на анклавы никто не собирается. Об этом заявил Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Саудовской Аравии Аделем аль-Джубейром, подчеркнув, что целью создания зон деэскалации является прекращение насилия.

"Есть договоренность о том, что они будут функционировать шесть месяцев, и уже ясно, что результат налицо, прекращение огня в целом соблюдается", - передает информционное агентство ТАСС слова Лаврова.

Глава МИД отметил, что Россия и Саудовская Аравия привержены политическим методам решения конфликтов, однако в борьбе с терроризмом, распространившимся в Сирии, силовые методы неизбежны.

Власти Азербайджана получили обращение Израиля об экстрадиции помилованного в понедельник президентом Ильхамом Алиевым блогера Александра Лапшина, сообщил помощник главы республики по общественно-политическим вопросам Али Гасанов. Ранее адвокат Лапшина Эдуард Чернин сообщил, что его клиент подал заявление об экстрадиции в Израиль. Как уточнил Гасанов, согласно законам Азербайджана, решение об экстрадиции Лапшина всегда находилось на повестке дня. "Израиль, гражданином которого Лапшин является, задержал обращение в Баку по экстрадиции блогера, в этой связи решение по Лапшину затянулось. Но сейчас такое обращение поступило, и решение по блогеру принято" – приводит агентство РИА Новости заявление Гасанова. МИД Израиля отказался комментировать решение о помиловании Лапшина.

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, накануне незаконно пересекший украинско-польскую границу с помощью своих сторонников, сегодня сообщил в понедельник о своих дальнейших планах. Он намерен отправиться в Киев и "победить коррумпированную власть", сообщает газета "Коммерсант".

Украинские политики прогнозируют варианты развития связанных с этим событий. "Закон требует привлечь к уголовной ответственности тех, кто организовывал незаконное пересечение границы, руководил такими действиями или способствовал им советами или действиями. Это будет сделано. Как будет дана и оценка действий властных институтов в течение сегодняшних событий", – заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что "ответственность должны понести все, кто позволил себе унижать и поднимать руку на наших парней, защищающих границу".

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовные дела в отношении министра обороны Украины Степана Полторака и четырех его заместителей, обвиняемых в организации обстрелов неподконтрольных официальному Киеву территорий на юго-востоке страны, в результате которых погибли мирные русскоязычные граждане. Нарушителям минских договоренностей о перемирии СКР собирается предъявить обвинение в геноциде, заочно арестовать их и объявить в международный розыск, пишет это же издание.

В польском Сейме подсчитали ущерб, который был нанесен стране во время Второй мировой войны. Бюро анализа нижней палаты парламента пришло к выводу, что Польша имеет основания требовать от ФРГ 48,8 миллиарда долларов в качестве военных репараций, пишет в понедельник "Независимая газета" со ссылкой на польское агентство PAP.

По мнению аналитиков, из всех стран Европы Польша понесла самые большие потери численности населения и национального достояния во время Второй мировой войны. Ущерб причинили не только военные действия, но и немецкая оккупация и эксплуатация польского народа. По подсчетам Бюро, ущерб, о котором идет речь, составил 258 миллиардов довоенных злотых, что в пересчете на доллары составляет 48,8 миллиардов, учитывая курс августа 1939 года. Депутаты Сейма считают необоснованным утверждение о том, что срок действия прав на это требование истек.

"Украина вошла в десятку самых опасных для туристов стран" – так озаглавлена статья в "Комсомольской правде", где говорится: по данным британской газеты Independent, составившей рейтинг 136 стран на основе доклада Всемирного экономического форума (ВЭФ), Украина стала единственным из всех европейских государств, вошедшим в ТОП-10 самых опасных стран для туристов.

"Украина заняла почетное десятое место от хвоста, 127-е место из 136 возможных. Ее "опередили" страны Латинской Америки и Африки" – иронически отмечают авторы статьи, которые напоминают, что недавно столица Украины, "мать городов русских" Киев попал в десятку самых худших для жизни городов мира.