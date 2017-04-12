США расследуют, причастна ли Россия к химической атаке. Обзор арабских СМИ

Агентство Maan сообщает, что тысячи человек приняли участие в церемонии похорон 17-летнего палестинца, скончавшегося накануне от ран, полученных 23 марта. Израильтяне утверждали, что он бросил в них бутылку с зажигательной жидкостью. Юноша был госпитализирован в Тель-Авиве и находился в состоянии клинической смерти. Палестинская национальная администрация призвало международное сообщество наказать Израиль за эту смерть.

Телеканал "Аль-Арабия" знакомит зрителей с заявлением министра обороны США Джеймса Мэттиса, согласно которому у Пентагона нет сомнений: применение химического оружия в провинции Идлиб – дело рук сирийского режима. Он подчеркнул, что правительство Башара Асада далеко не в первый раз нарушает запрет на применение оружия массового поражения. Также сообщается о том, что США проверяют, была ли Россия причастна у этой атаке.

Выходящая в Лондоне газета "Аль-Хайят" сообщает о серьезных разногласиях между двумя ко-спонсорами женевского процесса по Сирии: Россией и Турцией. Одним из их выражений стала поддержка Анкарой американского удара по Сирии. Другим – полемика вокруг статуса курдов.

Сирийское агентство SANA рассказывает о прошедших в Москве переговорах председателя Совета Федерации российской думы Валентины Матвиенко и председателя сирийского парламента Хадьи Аббаса. Российский политик резко осудила американскую ракетную бомбардировку Сирии, назвав ее грубым нарушением международного права. Аббас подчеркнул, что США не представили никаких доказательств химической атаки, добавив, что такая атака противоречит интересам правительства.

Египетская газета "Аль-Масри аль-Юм" пишет, что в церквях, расположенных в провинции Минья, в ближайшее воскресенье не будет проводиться пасхальная служба. Решение об этом было принято в знак траура по коптам, погибшим в результате терактов на вербное воскресенье. Минья – провинция с самым многочисленным коптским населением.