Der Spiegel: Чего Трамп хочет в Сирии?

Самый смелый внешнеполитический поступок президента США Дональда Трампа вызывает немало вопросов, пишет политический обозреватель Der Spiegel Марк Питцке. Что же дала его военная операция? Была она чем-то большим, нежели дорогое пиар-шоу замученного проблемами Трампа? Усложнилось или упростилось теперь решение сирийского конфликта? Что будет дальше?

Итак, 59 американских крылатых ракет "Томагавк" нанесли удар по сирийской военной авиабазе, с которой, по мнению США, был совершена газовая атака на город Хан-Шейхун, и эта операция стала чем-то вроде наказания. Белый дом подтвердил, что российские военные, дислоцирующиеся на базе, были предупреждены за полтора часа. Москва, в свою очередь, предупредила сирийцев, но у них все же были убитые, напоминает автор.

Материальный ущерб оказался небольшим: взлетно-посадочная полоса не получила повреждений. "В военном плане, – отмечает журналист, – операция не дала практически ничего, да и в политическом тоже: диктатора Башара Асада это не сдержит". "Это было больше похоже на удар по пальцам", – написал историк Дэвид Леш для журнала Newsweek. Да, в понедельник пресс-секретарь Трампа пригрозил Асаду "новыми акциями" и даже существенным расширением масштабов американской операции. Впоследствии он добавил, что "позиция США нисколько не изменилась".

"При этом никто не знает, как выглядит эта позиция, – после ракетного удара понимания даже меньше, чем раньше, – отмечает Питцке. – Американское правительство говорит о разовой акции, но при этом само себя ставит перед необходимостью действовать. К примеру, что будет, если Асад продолжит в том же духе? Какова конечная цель США?".

Во вторник американский госсекретарь Тиллерсон отправился с визитом в Россию. Это "неприятная поездка, так как Вашингтон обвиняет Москву в том, что она частично ответственна за сирийскую газовую атаку". Москва, в свою очередь, после американского удара заявила об "агрессии против суверенной нации", о "нарушении международного права" и "ухудшении российско-американских отношений".

В то же время получили хождение теории заговора: дескать, Россия специально инсценировала произошедшие события – вполне возможно, с одобрения американцев – чтобы дать Трампу возможность дистанцироваться от гипотетических контактов с Москвой и Владимиром Путиным, говорится в статье. Как предположил комментатор MSNBC Крис Мэтьюс, все это могло быть "трюком русских для Трампа, цель которого – убить историю о том, будто бы Путин и Трамп спят в одной постели".

"Между тем, по мнению экспертов по международному и конституционному праву, поступок Трампа мог быть незаконным", – продолжает Питцке, напоминая о том, что Трамп еще в 2013 году требовал от своего предшественника Барака Обамы получить согласие Конгресса на военный удар по Сирии. Теперь же, когда он сам оказался в президентском кресле, отсутствие такового ему не помешало.

Inopressa.ru