Die Welt: Пламенный привет в адрес Москвы

На какой-то момент показалось, что США вернулись к роли решительного лидера свободного мира, устанавливающего границы и гарантирующего порядок на Ближнем Востоке. Однако, считает обозреватель Die Welt Рихард Херцингер, реальность очень далека от этих представлений.

"Из поборника негибкой политики национальных интересов, не ставящей перед собой никаких иных целей, кроме тех, которые вписываются в максиму "Америка прежде всего" (America First), кажется, Трамп в одночасье превратился в президента, руководствующегося универсальными моральными ценностями в лучших традициях американского интернационализма", – пишет Херцингер о решении президента США отдать приказ о ракетных ударах по сирийской авиабазе в ответ на жестокие действия диктатора Асада против своего народа.

Аргументируя свое решение, президент Трамп указал и на то, что "применение химического оружия Асадом и дальнейшая дестабилизация региона угрожают безопасности не только США, но и их союзников". Но означают ли слова Трампа и отданный им приказ о ракетных ударах принципиальную смену курса США по сирийской политике? "Сомнения растут с каждым днем", – замечает журналист.

"Ракетные удары американцев не нанесли серьезного урона военному потенциалу режима Асада. Для того чтобы сирийский режим, а вместе с ним и его патрон в лице России оказались в затруднительном положении, США должны действовать более активно в военном плане и прибегнуть к дополнительному средству давления в виде санкций. А однократная акция в форме ракетного удара по эффективности уступает даже тому, что планировал в 2013 году президент Барак Обама", – продолжает автор, имея в виду несостоявшуюся трехдневную бомбардировку стратегически важных объектов режима Асада.

Херцингер считает "сомнительным" тот факт, что Трамп, как и Обама, "обосновывает военную акцию одним лишь применением химоружия, а не продолжающимся систематическим террором и бомбардировками гражданского населения Сирии правительственными силами и российскими ВКС". "Примечательно и то, что Трамп не обвинил Россию в соучастии в химической атаке, устроенной Асадом", – пишет журналист. Он считает маловероятным, что Москва не была проинформирована о стратегии ведения боевых действий Дамаском, который она опекает и который "без военного присутствия России и Ирана больше не в состоянии вести войну. Без отмашки из Кремля и из Тегерана сирийский диктатор не может принимать ни политических, ни военных решений".

"Тем временем в западных столицах продолжает циркулировать миф о том, что Россия лишь "поддерживает" режим Асада и путем хитроумной дипломатии можно заставить Кремль отказаться от этого – на самом деле неудобного – союзника", – продолжает обозреватель. Правда, непонятно, по каким соображениям Кремлю это делать сейчас, когда его "вассал в Дамаске" одерживает победы, тем самым приближая Москву к ее цели стать доминирующей силой в Сирии, говорится в статье.

Складывается впечатление, что ракетные удары служили лишь символической цели. "Если раньше России приходилось стремиться к сотрудничеству с Западом на равных, то расстановка сил в Сирии сместилась таким образом, что теперь США приходится добиваться равнозначной позиции с Кремлем, чтобы в принципе восприниматься им в качестве серьезного потенциального союзника", – констатирует Херцингер.

Интенсивные дискуссии внутри администрации Трампа относительно судьбы и роли Асада в процессе мирного урегулирования сирийского конфликта не дают целостного впечатления о реальных намерениях Вашингтона. "Сам Трамп молчит по этому поводу – похоже, он нравится себе в роли непредсказуемого политика. Поэтому в любой момент можно ожидать возвращение "старого" Трампа, склонного к изоляционизму и обхаживающего Путина", – полагает автор.

"Лишь активное давление на воюющих в Сирии Иран и Россию могут убедить их в необходимости серьезных мирных переговоров, – пишет обозреватель. – Важным шагом стали бы санкции против Москвы в связи с ее военными преступлениями в Сирии". Но на саммите G7 в Тоскане санкции были отклонены. "Кроме того, Запад должен распрощаться с иллюзией, что Путин – это сбившийся с пути друг, а не злейший противник. Важна единая стратегия западного мира по спасению международного порядка от агрессивных игроков, не признающих правил и основополагающих ценностей гуманизма", – резюмирует Херцингер.

Inopressa.ru