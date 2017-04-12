Обзор ивритоязычной прессы: "Едиот Ахронот", "Гаарец", "Исраэль а-Йом", "Маарив а-Шавуа". Среда, 12 апреля 2017 года

В центре внимания израильских СМИ напряженность в отношениях между США и Россией на фоне сирийского конфликта.

"Едиот Ахронот": Буря по поводу Гитлера и газа: "Уволить пресс-секретаря"

"Гаарец": Пограничный переход между Египтом и Израилем закрыт; с Синая была выпущена ракета

"Исраэль а-Йом": Ультиматум США России: выбирайте – либо Асад, либо мы

"Маарив а-Шавуа": Путин: "Вашингтон готовит почву для новой атаки"

"Едиот Ахронот": Буря по поводу Гитлера и газа: "Уволить пресс-секретаря"

Во время ежедневного брифинга официальный представитель Белого дома Шон Спайсер, желая подчеркнуть преступность режима Башара Асада, заявил, что "даже Гитлер не использовал химическое оружие". Когда журналисты стали уточнять, действительно ли Спайсер полагает, что Гитлер не использовал химическое оружие, он только усугубил неловкую ситуацию своими объяснениями. После этого скандала еврейские организации начали требовать отставки Спайсераю

"Гаарец": Пограничный переход между Египтом и Израилем закрыт; с Синая была выпущена ракета

Альмог Бен Закри, Джекки Хури, Гили Коэн и Йонатан Лисс пишут в "Гаарец" о ситуации на границе с Египтом и в частности на Синайском полуострове и о беспрецедентном решении властей закрыть до окончания пасхальных каникул пограничный переход "Таба", около Эйлата, для израильтян, намеревающихся отправиться на Синай. Это решение было принято в связи с высокой вероятностью терактов на Синайском полуострове.

"Исраэль а-Йом": Ультиматум США России: выбирайте – либо Асад, либо мы

Эрез Лин сообщает в "Исраэль а-Йом", что госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Россия должна сделать выбор между хорошими отношениями с США и их союзниками и оказанием поддержки Ирану, "Хизбалле" и режиму Башара Асада.

"Маарив а-Шавуа": Путин: "Вашингтон готовит почву для новой атаки"

Хаим Исерович сообщает в "Маарив а-Шавуа", что президент России Владимир Путин утверждает, что США готовы сфабриковать данные о новом использовании Асадом химического оружия, чтобы оправдать очередное нападение на Сирию.