США примут сторону Израиля. Обзор арабских СМИ

Выходящая в Лондоне газета "Аш-Шарк аль-Аусат" сообщает, что сирийская оппозиция представила список условий, на которых она согласна принять участие в конференции по урегулированию ситуации в Сирии. Главное из них: приглашение в Астану политического, а не только военного руководства повстанцев.

Телеканал "Аль-Джазира" передает, что арабские граждане Израиля объявили всеобщую забастовку из-за сноса властями 11 домов в городе Калансуа. Согласно телеканалу, полумиллиону израильских арабов грозит выселение из-за того, что их дома были возведены нелегально. Причина этого – отказ властей выдавать арабам разрешения на строительство.

Сайт ХАМАСа Palestine Info цитирует лидера "Братьев-мусульман" Иордании Наима Касавне, заявившего, что перенос американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим станет началом новой интифады. По его словам, США утратят право называться нейтральным посредником, приняв сторону Израиля.

Сайт "Я Либнан" пишет, что самолет ливанской авиакомпании Middle East Airlines, направлявшийся из Бейрута в Лондон, был вынужден совершить посадку в Стамбуле из-за драки на борту. Пассажир вступил в пререкания со стюардессой и набросился на нее с кулаками, а другой вступился за девушку. После того, как нападавший был передан полиции, рейс был продолжен.

Газета Gulf News сообщает, что в международном аэропорту Дубая из-за густого тумана было отменено более чем сотня рейсов. Резкое снижение видимости привело к множеству дорожно-транспортных происшествий. Министерство транспорта рекомендовало гражданам садиться за руль только в случае необходимости и проявлять максимальную осторожность.