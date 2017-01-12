"Все смешалось в доме Обамы – Керри против Картера". Обзор российских СМИ

Серия терактов в Афганистане, жертвами которых стали около 50 человек, включая пятерых дипломатов ОАЭ, обострила отношения между региональными и мировыми державами. Постпред Афганистана в ООН Махмуд Сайкал, выступая на заседании Совбеза в Нью-Йорке, обвинил соседние страны в поддержке экстремистов "для продвижения своих внешнеполитических целей" и назвал недопустимыми "попытки наладить контакты с вооруженной оппозицией" без участия Кабула, пишет в четверг газета "Коммерсант".

Президент страны Ашраф Гани Ахмадзай осудил "стремление отдельных стран разделить террористов на хороших и плохих". Эти предупреждения прозвучали после прошедших в Москве в конце декабря прошлого года консультаций России, Китая и Пакистана, участники которых призвали к "гибкому подходу" к талибам – исключению отдельных их представителей из санкционных списков ООН для налаживания мирного диалога в Афганистане.

"Надеюсь, мы подружимся с Владимиром Путиным, шансы хорошие" – эту фразу из выступления Трампа на состоявшейся накануне пресс-конференции "Коммерсант" вынес в заголовок статьи.

Другие же высказывания нового президента США, где он отмечает "враждебные отношения" с Россией и обещает вести себя с Кремлем "жестко, даже жестче, чем могла бы Клинтон", издание поместило лишь в стенографический отчет.

Никакого усиления российской авиационной группировки в Сирии не произошло. В эту страну действительно были переброшены четыре штурмовика Су-25, но это плановая ротация. Так официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков прокомментировал информацию об "увеличении военного присутствия России в Сирии", озвученную американским телеканалом FoxNews.

Сюжет телеканала российский генерал назвал "примитивной пропагандистской уткой", сообщает в четверг проправительственная "Российская газета". Минобороны подчеркивает, что мероприятия по сокращению группировки российских войск в Сирии реализуются в соответствии с поручением Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами РФ Владимира Путина.

Убийца российского посла Мевлют Алтынташ будет похоронен на безымянном кладбище. Все необходимые бюрократические процедуры для начала процесса захоронения уже запущены, сообщает это же издание.

Дело в том, что родственники Алтынташа отказались забирать его тело. У близких было на это 15 дней, однако никто из них не обратился с соответствующей просьбой. О том, что семья не будет организовывать похороны террориста, ранее заявляла и его сестра. Из морга тело Алтынташа передадут городским властям, которые захоронят его на специальном кладбище. Все расходы в этом случае берет на себя городская администрация. На надгробной табличке, согласно местным правилам, будет указан лишь номер и дата смерти захороненного.

В Турции родственники преступников и террористов часто отказываются забирать их тела. В частности, на безымянном кладбище была похоронена Сехер Чагла Демир, смертница, которая привела в действие взрывное устройство 13 марта 2016 года в центре Анкары. Отец террористки заявил, что не будет забирать ее останки из морга.

"В Ливии начинается консолидация конкурирующих группировок" – так озаглавлена статья в "Независимой газете", где говорится, что наступивший год может стать последним для признанного международным сообществом и заседающего в Триполи правительства под руководством Фаиза Сарраджа.

Вице-премьер Муса аль-Куни заявил о своей добровольной отставке, подчеркнув в ходе выступления на ТВ, что правительство оказалось не способным положить конец страданиям народа, пресечь убийства и похищения людей, изнасилования, продолжавшиеся весь прошедший год. "Мы потерпели неудачу и несем за это ответственность"», – признался один из трех представителей Феццана, южного региона Ливии, в Президентском совете (ПС) страны.

В соответствии с Ливийским политическим договором ПС является коллегиальным органом, выполняющим функции главы государства. Однако в ближайшее же время мы, возможно, станем свидетелями начала процессов консолидации основных военно-политических сил в стране. К ним, безусловно, будут относиться те группировки, которые имеют достаточную военную силу и необходимые деньги.

"Керри против Картера" – так называется статья Виктора Литовкина в газете "Известия", где обозреватель утверждает, что американская политика на Ближнем Востоке "потерпела полное фиаско".

"Все смешалось в доме Обамы. Понятно, почему злится Эштон Картер, как, впрочем, и его шеф – президент Барак Обама. Политика американской администрации, состоящей из неоконсерваторов, представляющих Демократическую партию, потерпела полное фиаско на Ближнем Востоке. Как до этого она потерпела поражение во Вьетнаме, в Сомали, в Афганистане, в Ираке... А сейчас – даже на выборах президента США.

Конечно, можно во всем винить Россию, каких-то неопознанных российских хакеров, продолжать оболванивать собственный народ и население западных стран, продолжать кричать о российской военной угрозе... Хотя разумные люди давно уразумели, что все, что говорят в Вашингтоне о нашей стране, соответствует российской да, наверное, и не только российской пословице "на воре шапка горит", – утверждает автор колонки в этой прокремлевской газете..