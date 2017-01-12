Обзор ивритоязычной прессы: "Едиот Ахронот", "Гаарец", "Исраэль а-Йом", "Маарив а-Шавуа". Четверг, 12 января 2017 года

В центре внимания израильских СМИ остается скандал, связанный с переговорами главы правительства и владельцем "Едиот Ахронот", а также новость о том, как киберподразделение ХАМАСа общается с израильскими военнослужащими под видом девушек.

"Едиот Ахронот": Разоблачена разведывательная операция против солдат: соблазнительные профили ХАМАСа

"Гаарец": Нетаниягу Мозесу: если ты опорочишь меня перед выборами, я с тобой разберусь

"Исраэль а-Йом": Источники в "Байт Иегуди": "Если закон о легализации форпостов не будет продвигаться, наступит политический кризис"

"Маарив а-Шавуа": "Обмен пленными: Катар выполняет роль посредника между Израилем и ХАМАСом"

"Едиот Ахронот": Разоблачена разведывательная операция против солдат: соблазнительные профили ХАМАСа

Йоав Зитон сообщает в "Едиот Ахронот", что киберподразделению ХАМАС удалось загрузить вредоносный код на мобильные телефоны десятков военнослужащих. Таким образом, ХАМАС получил возможность прослушивать разговоры на военных базах, отслеживать передвижение солдат, а также получать актуальные фотографии с военных объектов. Для хакерской атаки ХАМАС использовал социальные сети. Создав десятки учетных записей от имени виртуальных женских персонажей, хакеры ХАМАС знакомились с военнослужащими, вступали с ними в переписку, а затем предлагали скачать "мессенджер" для более удобного общения.

"Гаарец": Нетаниягу Мозесу: если ты опорочишь меня перед выборами, я с тобой разберусь

Гиди Вайц продолжает писать в "Гаарец" о записях разговоров между главой правительства Биньямином Нетаниягу и владельцем "Едиот Ахронот" Нони Мозесом. После того, как Нетаниягу угрожает Мозесу "разобраться" с ним в случае негативного освещения деятельности премьера перед выборами, глава правительства уточняет, что сделает это "в рамках закона". Вайц сообщает, что показания по этому делу дал Ярив Левин.

"Исраэль а-Йом": Источники в "Байт Иегуди": "Если закон о легализации форпостов не будет продвигаться, наступит политический кризис"

Мати Тухпальд и Эфрат Поршер сообщают в "Исраэль а-Йом", что депутаты от партии "Байт Иегуди" угрожают развалить коалицию, если не будет принят закон о легализации форпостов. Эти депутаты, как пишут журналисты, не в курсе соглашения между главами коалиционных фракций о том, чтобы "заморозить" законопроект.

"Маарив а-Шавуа": "Обмен пленными: Катар выполняет роль посредника между Израилем и ХАМАСом"

Хаим Исерович и Арик Бендер сообщают в "Маарив а-Шавуа", что сайт выходящей в Нацерете арабоязычной израильской газеты "Кул аль-Араб" сообщил со ссылкой на хорошо осведомленный источник в руководстве ХАМАС, что Катар выступает посредником на переговорах между Израилем и "Исламским движением сопротивления" (ХАМАС) по вопросу об "обмене заключенными".