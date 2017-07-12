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Пресса

Мир знакомится с палестинской историей. Обзор арабских СМИ

время публикации: 10:05 | последнее обновление: 10:05 блог версия для печати фото
Мир знакомится с палестинской историей. Обзор арабских СМИ

Выходящая в Лондоне газета "Аль-Хайят" сообщила, что государственный секретарь США Рекс Тиллерсон прибыл в Джидду на переговоры с представителями Саудовской Аравии, Египта, Бахрейна и Объединенных Арабских Эмиратов. Перед этим американский политик посетил Кувейт и Катар. В Дохе был подписан меморандум о совместной борьбе с финансированием террора.

Сирийское новостное агентство SANA цитирует министра иностранных дел России Сергея Лаврова. В ходе совместной пресс-конференции с верховным комиссаром Евросоюза по вопросам внешней политики Федерикой Могерини он призвал снять с Сирии международные санкции. Его собеседница заявила, что ЕС готов способствовать процессу нормализации в Сирии.

Ливанский телеканал "Аль-Манар", связанный с "Хизбаллой" рассказывает, что террористическая группировка "Исламское государство" сообщила о смерти своего лидера Абу Бакра аль-Багдади. Сделала она это странно – только в одном населенном пункте. Канал напоминает, что сообщения о гибели или тяжелом ранении лидера ИГ в прошлом появлялись неоднократно.

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Газета Gulf News пишет о парадоксальной ситуации на рынке труда: рабочие места есть, но соискатели не соответствуют требованиям. Они рекомендуют над такими навыками, как креативность, визуальное мышление, организация времени, предприимчивость, умение руководить и работать в команде, умение вести переписку и работать с компьютерами.

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