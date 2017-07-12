Запад полагает, что Никита Михалков метит в президенты. Обзор российских СМИ

Разведслужбы США располагают надежными уликами, подтверждающими применение сирийскими войсками химоружия в городе Хан-Шейхун, заявил директор ЦРУ Майк Помпео. По его словам, президент Дональд Трамп распорядился воссоздать картину произошедшего и вся необходимая работа уже проделана, пишет в среду газета "Коммерсант".

Господин Помпео не стал уточнять, о каких именно доказательствах идет речь, сообщив лишь: он заверил главу Белого дома в том, что спецслужбы уверены в своих выводах. Директор ЦРУ назвал Иран "крупнейшим вызовом для США" на Ближнем Востоке и "самым крупным в мире спонсором терроризма". Упомянул Майкл Помпео и сайт Wikileaks, заявив, что он ведет себя в отношении США как "враждебная разведывательная структура, зачастую подстрекаемая такими государствами, как Россия".

"Лам в армии Израиля заменят роботы" – так озаглавлена статья в приложении РГ под названием "Русское оружие", где говорится, что В сентябре израильская армия проведет войсковые испытания транспортного робота для перевозки провизии, запасов воды и боеприпасов. Если тест пройдет успешно, машина заменит в армии Израиля ранее использовавшихся для тех же целей лам.

Разработанный военными транспортный робот получил название IRP (Infantry Robotic Porter, пехотный автоматический носильщик). Гусеничная машина способна перевозить до 500 килограммов груза по пересеченной местности со скоростью 10 километров в час. Заряда аккумуляторов хватает на восемь часов непрерывной работы, управлять IRP можно дистанционно.

Президент Турции Реджеп Тейип Эрдоган заявил в интервью BBC, что если Евросоюз не примет его страну в свои ряды, то турки "вздохнут с облегчением и начнут реализацию альтернативных планов", сообщает "Российская газета".

"Сейчас нас не только не приглашают на саммиты лидеров ЕС, но и напрасно отнимают у нас время. Таково реальное положение дел", – цитирует слова турецкого лидера агентство РИА Новости. По словам президента, большинство граждан страны выступают против вступления в Евросоюз и считают неискренним отношение ЕС к Турции.

Первый замглавы МВД Александр Горовой заявил, что около 600.000 украинцев, приехавших в Россию, ожидают законодательных решений, которые позволят им принять российское гражданство, пишет прокремлевская газета "Известия".Замминистра отметил, что эти украинцы "приехали на территорию РФ, интегрировались, привезли семьи и устраивают свой быт".

В статье отмечается, что в среду Госдума приняла поправку об упрощенном получении украинцами гражданства РФ на основании нотариально заверенного отказа от гражданства Украины.

"На западном фронте Бес перемен" – так озаглавлена статья в "Комсомольской правде", где говорится, что в начале июля США и Западная Европа вновь заинтересовались Никитой Михалковым. В популярных газетах и порталах появилось множество публикаций об оскароносном русском режиссере.

Михалков, автор и ведущий одиозной передачи "Бесогон", никогда не скрывал своих политических взглядов: он последовательно поддерживает внешнюю и внутреннюю политику Кремля, является убежденным сторонником Владимира Путина и проводником его идей. При этом политические амбиции режиссера всегда строго ограничивались ролью доверенного лица нынешнего президента России.

Но недавно ситуация, по версии западных СМИ, резко изменилась. На сайте одного международного издания были опубликованы кадры из документального фильма, который в ближайшие дни должен выйти в эфир на одном из центральных телеканалов. По мнению некоторых политологов, дебют фильма следует рассматривать как официальный старт президентской кампании Михалкова.