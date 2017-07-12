Обзор ивритоязычной прессы: "Едиот Ахронот", "Гаарец", "Исраэль а-Йом", "Маарив а-Шавуа". Среда, 12 июля 2017 года

В центре внимания израильских СМИ новости по "делу субмарин" и результаты опроса, согласно которым, после победы Габая "Сионистский лагерь" обходит "Еш Атид".

"Едиот Ахронот": "Дело субмарин": подозрение о взятке Чайни и изменение названия "Абу Даби"

"Гаарец": "Хок леом" обяжет БАГАЦ отдавать предпочтение еврейскому характеру государства

"Исраэль а-Йом": Подозрение: в Беэр-Шеве и Сдероте убиты женщины

"Маарив а-Шавуа": Опросы: Габай обходит Лапида

"Едиот Ахронот": "Дело субмарин": подозрение о взятке Чайни и изменение названия "Абу Даби"

Эли Сниор сообщает в "Едиот Ахронот", что в рамках расследования "дела субмарин" полиция допросила бывшего командующего ВМС ЦАХАЛа контр-адмирала запаса Эли (Чайни) Марома. После допроса он переведен под домашний арест. Суд продлил на три дня срок пребывания под стражей бывшего заместителя главы Совета по национальной безопасности Авриэля Бен-Йосефа, бизнесмена Мики Ганора, являвшегося посредником при осуществлении сделки и адвоката Ронена Шемера, являющегося помощником Ганора.

"Гаарец": "Хок леом" обяжет БАГАЦ отдавать предпочтение еврейскому характеру государства

Йонатан Лисс сообщает в "Гаарец", что согласно черновику законопроекта о национальном характере государства, закон обяжет Высший суд справедливости рассматривать дела, связанные с конфликтом между еврейским и демократическим характером государства, в пользу еврейской составляющей.

"Исраэль а-Йом": Подозрение: в Беэр-Шеве и Сдероте убиты женщины

Гади Голан и Ноам Двир пишут в "Исраэль а-Йом" об убийствах двух русскоязычных женщин в Беэр-Шеве и в Сдероте. Согласно подозрению полиции, обе женщины были убиты своими партнерами.

"Маарив а-Шавуа": Опросы: Габай обходит Лапида

Арик Бендер и Юваль Шапиро пишут в "Маарив а-Шавуа", что Второй и Десятый каналы опубликовали итоги опросов, проведенных после победы Ави Габая на выборах главы партии "Авода". По данным опроса, проведенного институтами "Мидгам" и Panels Politics по заказу Второго канала ИТВ, если бы выборы в Кнессет 21 созыва проводились сегодня, то "Ликуд" набрал бы 25 мандатов, а "Сионистский лагерь" во главе с Ави Габаем, набрал бы 20. "Еш Атид" набирает по этому опросу 18 мандатов, "Байт Иегуди" и Объединенный арабский список – по 13. "Кулану" набирает 8 мандатов, "Яадут а-Тора" – 7, "Наш дом Израиль" - 6, а ШАС и МЕРЕЦ – по 5 мандатов.