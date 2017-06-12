"Гаарец": Нетаниягу и Герцог тайно встречались с президентом Египта

Сайт газеты "Гаарец" утверждает, что в апреле 2016 года глава правительства Израиля, лидер партии "Ликуд" Биньямин Нетаниягу и лидер оппозиции, председатель блока "Сионистский лагерь" Ицхак Герцог тайно встречались в Каире с президентом Египта Абд аль-Фаттахом ас-Сиси.

Журналист Йоси Вертер пишет, что визит проходил в рамках усилий по содействию реализации плана регионального мирного урегулирования, на фоне переговоров о возможном создании правительства национального единства с участием "Сионистского лагеря".

Вертер цитирует другую публикацию в "Гаарец", от 19 февраля этого года, в которой его коллега, политический обозреватель Барак Равид писал о состоявшейся в феврале 2016 года в Акабе (Иордания) встрече премьер-министра Биньямина Нетаниягу, государственного секретаря Джона Керри, короля Иордании Абдаллы II и президента Египта Абд аль-Фаттаха ас-Сиси. В той публикации говорилось, что главной темой встречи было обсуждение проекта окончательного соглашения Израиля и ПНА в рамках регионального урегулирования (глава ПНА Махмуд Аббас не принимал участия во встрече, однако был полностью в курсе ее содержания, сообщал "Гаарец").

По сведениям Вертера, Нетаниягу обсуждал эти вопросы и с Герцогом. И через несколько месяцев после встречи в Акабе он на частном самолете ночью вылетел вместе с главой "Сионистского лагеря" и группой консультантов в Каир, где состоялась очередная его встреча с ас-Сиси.

"Гаарец" отмечает, что после этой встречи, в мае 2016-го, президент Египта на церемонии открытия электростанции выступил с призывом о мирном урегулировании между израильтянами и палестинскими арабами. При этом ас-Сиси говорил и о необходимости консенсуса по этому вопросу между ведущими политическими партиями Израиля.

В публикации отмечается, что переговоры по созданию правительства национального единства провалились. И тогда в коалицию вернулась партия "Наш дом Израиль", лидер которой Авигдор Либерман получил пост министра обороны.





