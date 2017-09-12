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Пресса

Кирьят-Шмона и Сдерот будут эвакуированы. Обзор арабских СМИ

время публикации: 08:47 | последнее обновление: 08:47 блог версия для печати фото
Кирьят-Шмона и Сдерот будут эвакуированы. Обзор арабских СМИ

Агентство Maan утверждает, что израильские оккупанты разрушили часть кладбища, расположенного в Восточном Иерусалиме. Из текста становится ясно, что снесен фрагмент окружающей кладбище стены. Согласно публикации, это часть плана Управления национальных парков создать рядом со Старым городом новый туристический объект.

Египетская газета "Аль-Ахрам" сообщает подробности боя с террористами, произошедшего 11 сентября в районе эль-Ариша. Заминированный автомобиль врезался в конвой полицейских броневиков и взорвался. После этого полиция была атакована десятками террористов. Погибли 18 стражей закона. Несколько террористов уничтожено.

Принадлежащий террористической группировке "Хизбалла" телеканал "Аль-Манар" передает, со ссылкой на израильские СМИ, что находящиеся на вооружении сопротивления ракеты заставили правительство Израиля принять решение об эвакуации Кирьят-Шмоны и Сдерота в случае нового вооруженного столкновения с "Хизбаллой" или ХАМАСом.

Газета Jordan Times пишет о встрече министра иностранных дел России Сергея Лаврова с королем Иордании Абдаллой Вторым. Стороны достигли соглашения о координации позиций. Предметом обсуждения стали ситуация в Сирии, а также палестино-израильское урегулирование.

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