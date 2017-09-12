Бойкот Amnesty International и увеличение "родительских поборов". Обзор ивритоязычной прессы. Вторник, 12 сентября

В центре внимания израильских СМИ во вторник, 12 сентября, бойкот, который Израиль объявил организации Amnesty International, и увеличение "родительских поборов" в системе образования.

"Исраэль а-Йом": Обоюдный бойкот

"Гаарец": Министерство образования дает зеленый свет расширению разрывов: государственным детским садам разрешат взимать 3000 шекелей в год

"Едиот Ахронот": Последняя память о Гиладе

"Маарив а-Шавуа": Система, которая оберегает Кинерет от "водного террора" "Хизбаллы"

"Исраэль а-Йом": Обоюдный бойкот

Корреспондент "Исраэль а-Йом" Яир Альтман пишет о том, что Израиль впервые решил применить закон о бойкоте, принятый в июле 2011 года. Он будет применен в отношении организации Amnesty International, которая призвала бойкотировать продукты, произведенные в Иудее и Самарии. Решение объявить ответный бойкот принял министр финансов Моше Кахлон.

Смысл этого шага в том, что потенциальные спонсоры, который захотят пожертвовать деньги организации Amnesty International в Израиле, не получат освобождение от уплаты подоходного налога с суммы пожертвования. Это негативно отразится на объемах спонсорской помощи, которую получает организация.

"Гаарец": Министерство образования дает зеленый свет расширению разрывов: государственным детским садам разрешат взимать 3000 шекелей в год

Корреспондент "Гаарец" Ор Кашати пишет о том, что размер "родительских поборов" в системе образования вырос в два раза за семь лет: с 2,3 миллиарда шекелей в 2009 году до 4,6 миллиарда шекелей в 2016 году. Об этом стало известно из отчета госконтролера и данных, которые минпрос передал в комиссию Кнессета по образованию.

Кроме того, недавно министерство образования разрешило детским садам взимать до трех тысяч шекелей в год на различные цели, такие как, дополнительная помощница воспитательницы и образовательные проекты.

Как отмечает автор материала, этот процесс может увеличить разрывы в уровне образования, которое могут дать своим детям родители с разным социо-экономическим положением. По сведениям Кашати, эти новые данные были переданы в БАГАЦ в рамках искаов о "родительских поборах", которые рассматриваются в последние годы в Верховном суде.

"Едиот Ахронот": Последняя память о Гиладе

Корреспондент "Едиот Ахронот" Амира Лем пишет о публикации книги "Что принес новый день – тоску матери", в который вошли отрывки из дневника Гилада Шаара, который вместе Эялем Ифрахом и Нафтали Френкелем был похищен и убит в 2014 году.

Дневник, который 16-летний Гилад вел в последние месяцы своей жизни, был обнаружен в обгоревшей машине, где произошла трагедия. Мать Гилада, Бат-Галим, считает большим чудом то, что записи ее сына не пропали.

В дневнике подросток описывает свои переживания, которые он испытал во время молитвы. Он также признается: "Во мне есть бесконечная сила любви".

"Маарив а-Шавуа": Система, которая оберегает Кинерет от "водного террора" "Хизбаллы"

Корреспондент "Маарив а-Шавуа" Юваль Банго пишет о том, что водосборный бассейн Кинерета в последние месяцы был оснащен системой современных датчиков, которая стразу же распознает загрязнение любого типа в реках, которые втекают в озеро.

Эта система контроля, являющаяся уникальной в мире, позволяет увести туристов и животных от источников загрязнения, но что не менее важно – в случае загрязнение прекратить забор воды из Кинерета и предотвратить распространение загрязнения.

Система является совместной разработкой компаний "Мекорот" и IOSight. Она впервые будет представлена на конференции Watec Israel, которая откроется во вторник, 12 сентября, в Тель-Авиве. Отмечается, что основе этого решения была угроза нового типа: один основных водных источников Кинерета, река Снир, берет свое начало в Ливане. А "Хизбалла" не раз грозила "инфраструктурным террором" против Израиля.