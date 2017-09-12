МИД РФ обеспокоен "тупиком" в палестино-израильских переговорах. Обзор российских СМИ

Турне по странам Ближнего Востока глава МИД РФ Сергей Лавров завершил визитом в Иорданию. Главными темами переговоров с королем Абдаллой II и министром иностранных дел Айманом ас-Сафади стали двусторонние отношения, а также два региональных конфликта, которые для Аммана являются приграничными – сирийский и палестино-израильский, пишет во вторник газета "Коммерсант".

Айман ас-Сафади назвал одной из главных проблем буксующее палестино-израильское урегулирование. Он призвал участников конфликта и международных посредников "двигаться в сторону мирного решения этой проблемы путем создания двух государств" — Палестины и Израиля. Сергей Лавров признал, что Россия "с тревогой" относится к "тому тупику, который сложился в палестино-израильском урегулировании".

Выступая на пресс-конференции, Сергей Лавров разъяснил, почему Россия сотрудничает в Сирии с США, хотя и считает, что американские вооруженные силы в зоне конфликта нарушают международное право.

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, в воскресенье вечером незаконно прорвавшийся через польско-украинскую границу, остановился во Львове, где его охраняют бойцы батальона "Донбасс", сообщает это же издание.

Политик пообещал "проехаться по всем регионам Украины", чтобы избавить страну от "диктата олигархов". Между тем многие киевские политики считают, что силовой прорыв сторонников Михаила Саакашвили через границу дискредитирует украинскую государственность, а партия "Оппозиционный блок" потребовала проведения досрочных парламентских и президентских выборов.

Саудовские силовики обезвредили группу боевиков ИГ, которые планировали нападение на министерство обороны страны, передает во вторник информационное агентство ТАСС.

Смертники намеревались атаковать два объекта оборонного ведомства в Эр-Рияде: двое террористов с йеменским гражданством должны были стать исполнителями терактов. Также были арестованы двое связанных с ними местных жителей и обезврежена подпольная сеть, состоявшая из саудовцев и граждан других стран, которая "планировала посеять раскол, спровоцировать мятеж в стране и нанести урон ее безопасности".

"Союз Ирана и Турции угрожает планам РФ и США" – так озаглавлена статья в "независимой газете", где сообщается: президент Ирана Хасан Рухани заявил, что отношения между его страной и Турцией "вошли в новую фазу".

Такими выводами лидер поделился по прилете в тегеранский аэропорт Мехрабад после саммита Организации исламского сотрудничества в Астане, где он и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган обменялись мнениями по поводу ряда острых вопросов регионального характера. В экспертной среде наметившийся альянс между двумя государствами считают сигналом, который может быть адресован как американской, так и российской сторонам.

В экспертной среде в "потеплении" между Анкарой и Тегераном выделяют два аспекта. "Первый – это реальное сближение по некоторым вопросам перед угрозами или вызовами, где у Анкары и Тегерана действительно могут быть общие интересы, – пояснил "НГ" начальник Центра исламских исследований Института инновационного развития Кирилл Семенов. – Второе – это демонстрация сближения, скажем так, в показательных целях, с тем чтобы продемонстрировать конкурентам или партнерам готовность к более тесному сближению в том случае, если конкуренты не будут учитывать интересы Ирана и Турции".

Владивосток первым увидел скандальную картину Алексея Учителя "Матильда". Газета "Комсомольская правда" сообщает, что билеты на премьеру были раскуплены за два часа, а у входа в кинотеатр, дежурила полиция – но обошлось без провокаций.

"Этот фильм не о святом, точно, – делится впечатлениями зритель Семен Бойчук. – Это история о человеке, который любит и любим. И, кстати, никакой порнографии. Есть несколько постельных сцен, но они, как в анекдоте, "не ужас-ужас". Легкая эротика, не более. В кадре один раз мелькает грудь балерины. Красивая грудь, что уж скажешь".