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Пресса

Politico: Израиль подозревают в попытке прослушать телефон Трампа

время публикации: 13:13 | последнее обновление: 14:40 блог версия для печати фото
Дональд Трамп
Белый дом
Антенна сотовой связи

Как пишет сайт Politico, правительство США пришло к выводу, что ответственность за установку рядом с Белым домом и другими правительственными объектами в Вашингтоне устройств, следящих за мобильными телефонами, несет Израиль.

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В прошлом, когда на американской территории обнаруживалось иностранное шпионское оборудование, федеральные власти реагировали жестко. Однако, как сообщил изданию информированный источник, в данном случае действия Израиля не повлекли за собой никаких последствий.

Миниатюрные устройства, известные как StingRays, воспринимаются мобильными телефонами как антенны сотовой связи. Тем самым можно получить доступ не только к местонахождению телефона, но и к содержанию разговоров и переписки.

Politico утверждает, что таким образом израильтяне пытались шпионить за президентом США Дональдом Трампом и высокопоставленными представителями американской администрации. В то же время остается неясным, увенчались ли эти попытки успехом.

Издание напоминает, что Трамп не уделяет необходимого внимания вопросам безопасности. Так, в 2018 году СМИ сообщили, что телефон президента прослушивают китайцы. Глава государства назвал эту публикацию "настолько неверной, что жаль терять время на ее опровержения".

К этому времени устройства у Белого дома уже были обнаружены, однако еще не было ясно, кто их установил. Согласно публикации, расследование, проводившееся ФБР при содействии других спецслужб, установило причастность израильтян.

Politico публикует комментарий посольства Израиля в Вашингтоне. "Полная чушь. Израиль не проводит разведывательных операций на территории США. Точка", - заявил пресс-секретарь миссии Элад Строхмайер. Белый дом и ФБР воздержались от комментария.

В публикации отмечается, что предыдущие администрации не оставили бы это без последствий. Цитируемые в статье источники говорят о том, что израильтяне готовы на все для обеспечения безопасности государства, а их спецслужбы имеют устрашающую репутацию.



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