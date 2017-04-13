13 апреля 2017 г.
последняя новость: 09:10
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
09:04 Восьмое российское вето по Сирии. Обзор арабских СМИ
08:24 Обзор ивритоязычной прессы: "Едиот Ахронот", "Гаарец", "Исраэль а-Йом", "Маарив а-Шавуа". Четверг, 13 апреля 2017 года
13:09 Die Welt: Пламенный привет в адрес Москвы
13:08 Der Spiegel: Чего Трамп хочет в Сирии?
11:52 США расследуют, причастна ли Россия к химической атаке. Обзор арабских СМИ
08:49 Обзор ивритоязычной прессы: "Едиот Ахронот", "Гаарец", "Исраэль а-Йом", "Маарив а-Шавуа". Среда, 12 апреля 2017 года
10:25 Эрик Трамп в интервью Telegraph о решении отца атаковать Сирию: его не пугает Путин
07:04 The Times: Трамп принимал решение атаковать Сирию под влиянием убитой горем дочери Иванки
13:57 Tageszeitung: Атака вопреки международному праву
13:55 The Times: Дональд RIP, роман с Россией объявлен мертвым
Пресса

Восьмое российское вето по Сирии. Обзор арабских СМИ

время публикации: 09:04 | последнее обновление: 09:04 блог версия для печати фото
Восьмое российское вето по Сирии. Обзор арабских СМИ

Телеканал "Аль-Арабия" передает, что Российская Федерация в восьмой раз использовала право вето, чтобы заблокировать осуждающую Сирию резолюцию Совета Безопасности ООН. Голосованию предшествовал обмен жесткими заявлениями между российским и западными представителями. Проект резолюции был поддержан десятью членами Совбеза, Россия и Боливия проголосовали против, КНР, Казахстан и Эфиопия воздержались.

Лондонская газета "Аль-Хайят" пишет, что бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад выдвинул свою кандидатуру на пост президента – несмотря на то, что против этого выступал Верховный руководитель Исламской республики аятолла Али Хаменеи. Издание квалифицирует это как прямой и дерзкий вызов истеблишменту.

Ливанская газета "Аль-Маяддин" сообщает, что президент Мишель Аун принял решение заморозить на месяц парламентскую деятельность. Тем самым он торпедировал планы парламентариев продлить собственные полномочия в третий раз. Глава государства добивается проведения изменения закона о выборах.

Сайт "Аль-Баваба" обращает внимание, что Верховный суд Израиля запретил возведение нового форпоста в окрестностях Рамаллы – Керем Реим. Уже возведенные здания запрещается заселять. Сайт цитирует левую организацию "Шалом Ахшав", согласно которой, форпост возводился без каких-либо разрешений.

Газета Jordan Times рассказывает, что два последних обитателя мосульского зоопарка – лев Симба и медведица Лола – доставлены в расположенный на территории Иордании реабилитационный ветеринарный центр. Зоопарк располагался в восточной части Мосула, во время боев ему был причинен значительный ущерб.

facebook







  Rating@Mail.ru  
Четверг, 13 апреля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017