Восьмое российское вето по Сирии. Обзор арабских СМИ

Телеканал "Аль-Арабия" передает, что Российская Федерация в восьмой раз использовала право вето, чтобы заблокировать осуждающую Сирию резолюцию Совета Безопасности ООН. Голосованию предшествовал обмен жесткими заявлениями между российским и западными представителями. Проект резолюции был поддержан десятью членами Совбеза, Россия и Боливия проголосовали против, КНР, Казахстан и Эфиопия воздержались.

Лондонская газета "Аль-Хайят" пишет, что бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад выдвинул свою кандидатуру на пост президента – несмотря на то, что против этого выступал Верховный руководитель Исламской республики аятолла Али Хаменеи. Издание квалифицирует это как прямой и дерзкий вызов истеблишменту.

Ливанская газета "Аль-Маяддин" сообщает, что президент Мишель Аун принял решение заморозить на месяц парламентскую деятельность. Тем самым он торпедировал планы парламентариев продлить собственные полномочия в третий раз. Глава государства добивается проведения изменения закона о выборах.

Сайт "Аль-Баваба" обращает внимание, что Верховный суд Израиля запретил возведение нового форпоста в окрестностях Рамаллы – Керем Реим. Уже возведенные здания запрещается заселять. Сайт цитирует левую организацию "Шалом Ахшав", согласно которой, форпост возводился без каких-либо разрешений.

Газета Jordan Times рассказывает, что два последних обитателя мосульского зоопарка – лев Симба и медведица Лола – доставлены в расположенный на территории Иордании реабилитационный ветеринарный центр. Зоопарк располагался в восточной части Мосула, во время боев ему был причинен значительный ущерб.