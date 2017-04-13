На пост президента Ирана претендуют 126 человек. Обзор российских СМИ

Президент США Дональд Трамп положительно оценил итоги визита в Россию главы Госдепартамента Рекса Тиллерсона, который проделал "огромную работу" по продвижению "интересов США и их союзников" в сфере безопасности, пишет издание "Коммерсант".

Трамп заметил также, что переговоры господина Тиллерсона прошли лучше, чем ожидалось, и выразил надежду, что в ближайшем будущем Москва и Вашингтон наладят отношения, которые "находятся, возможно, на самом низком уровне за все время". Между тем большинство зарубежных СМИ, анализируя итоги дипломатических усилий Рекса Тиллерсона в России, признает, что между двумя странами остаются серьезные разногласия по ключевым вопросам.

Делегация во главе с министром просвещения Сирии Газваном аль-Вазом, находящаяся с визитом в Москве, выразила заинтересованность в расширении преподавания русского языка в Сирии. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на фонд "Русский мир", занимающийся популяризацией русского языка и культуры.

Как заявил входящий в состав делегации министр высшего образования Сирии Атеф аль-Наддаф, Сирии необходимо больше преподавателей русского как иностранного. Только Дамасскому университету требуется не менее 20 специалистов, которые смогли бы подготавливать из студентов учителей русского языка. Лишь один этот столичный вуз намерен в принять на специальность "русский язык" около 500 студентов.

Уже 126 человек зарегистрировались в МВД в качестве потенциальных кандидатов на пост президента, выборы которого должны пройти 19 мая, сообщает "Независимая газета" со ссылкой на агентство IRNA. Среди желающих побороться за пост главы государства – шесть женщин. Самому старому среди подавших заявку – 79 лет, а самому молодому – 18.

Документы для регистрации кандидатуры подали, в частности, экс-президент Ирана Махмуд Ахмадинежад и бывший вице-президент Хамид Реза Бакаи, занимавший свою должность в правительстве первого. IRNA отмечает, что в Иране также ожидают официальной подачи документов от нынешнего главы государства Хасана Роухани.

В ближайшее время КНДР намерена провести очередное, шестое по счету, испытание в рамках национальной ядерной программы, пишет газета "Известия" со ссылкой на New York Times и экспертов.

Они изучили спутниковые снимки территории КНДР и пришли к выводу, что в районе горы Мантапсан в провинции Хамген-Пукто осуществляется "широкий спектр активности" подозрительного характера. Скорее всего, считают специалисты, там идут приготовления к шестому и, возможно, самому мощному из всех ядерному испытанию.

Эксперты оценивают ситуацию по спутниковым снимкам скоплений обломков скалистой породы рядом с горой Мантапсан. По их мнению, эти заметные из космоса груды каменистой почвы извлечены из-под земли, где военные прокладывают туннели. Когда такие скопления начинают активно расти, специалисты подозревают, что ведется подготовка очередного пуска.

Российские пранкеры разыграли американского конгрессмена "компроматом" на Трампа, пишет в четверг "Комсомольская правда". Вован и Лексус продолжают надувать видных американских политиков, чьи антироссийские высказывания регулярно появляются в мировой прессе. В феврале 2017-го Владимир Кузнецов и Алексей Столяровпозвонили от лица премьера-министра Украины ВладимираГройсмана члену Палаты представителей Конгресса США от Калифорнии Максин Уотерс. Лже-Гройсман сообщил конгрессвумен, что Россия оккупировала Донецк и Львов, вмешалась во внутреннюю политику Лимпопо, где атаковала серверы, взломала систему, установила режим своей марионетки Айболита и направила регулярные войска в африканский Габон.

Теперь подобную провокацию пранкеры устроили влиятельному парламентарию-демократу Адаму Шиффу – главному расследователю "вмешательства России в выборы президента США 2016 года". В разговоре с шутниками, депутат американского парламента всерьез поверил в то, что президента США по заданию Путина шантажируют российские звезды-шпионы – Ольга Бузова, Ксения Собчак и Аркадий Укупник.