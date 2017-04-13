Обзор ивритоязычной прессы: "Едиот Ахронот", "Гаарец", "Исраэль а-Йом", "Маарив а-Шавуа". Четверг, 13 апреля 2017 года

"Едиот Ахронот": Прогноз: град и опасность наводнений

"Гаарец": Дела о нарушениях против палестинцев закрываются без следствия

"Исраэль а-Йом": Пасхальные трагедии

"Маарив а-Шавуа": Восстановительная беседа

"Едиот Ахронот": Прогноз: град и опасность наводнений

Согласно прогнозу погоды, в Израиле в четверг ожидаются дожди и град, температура воздуха будет значительно ниже, чем вчера.

"Гаарец": Дела о нарушениях против палестинцев закрываются без следствия

Йотам Бергер сообщает в "Гаарец", что полиция Иудеи и Самарии закрывает дела о жалобах палестинцев на нападения со стороны евреев даже при наличии улик. Один из примеров, приведенных в "Гаарец": израильские подростки применили баллончики со слезоточивым газом в адрес палестинских арабов, но, несмотря на то, что это произошло на глазах у военнослужащих ЦАХАЛа, которые дали показания в пользу палестинцев, полиция установила, что подростки действовали в целях самозащиты.

"Исраэль а-Йом": Пасхальные трагедии

Дани Бренер, Эфрат Поршер, Гади Голан и Нецхия Яаков сообщают в "Исраэль а-Йом", что в самом начале пасхальной недели в Израиле погибли шесть человек. Существуют опасения за жизнь трех молодых людей, пропавших на озере Кинерет.

"Маарив а-Шавуа": Восстановительная беседа

Хаим Исерович сообщает в "Маарив а-Шавуа", что президент России Владимир Путин принял в Кремле госсекретаря США Рекса Тиллерсона после того, как тот встретился со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.