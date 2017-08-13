США поддержали Турцию и Иран. Обзор арабских СМИ

Телеканал "Аль-Арабия" сообщает, что неизвестные боевики атаковали 12 августа штаб-квартиру спасательной организации «Белые каски» в сирийском Идлибе. Они убили семерых медиков и угнали два автомобиля. Населенный пункт контролируется радикальной исламистской группировкой "Тахрир аш-Шам", связанной с "Аль-Каидой".

Выходящая в Лондоне газета "Аль-Хайят" пишет, что США присоединились к Турции и Ирану, призвав курдов не проводить референдум о независимости. Глава Курдского автономного района Масуд Барзани ведет консультации с правительством Ирака касательно даты референдума, однако представители курдского руководства заявляют, что он пройдет как планировалось – 25 сентября.

Агентство Maan передает, что Иордания обратилась к Израилю с просьбой отложить возвращение персонала посольства в Амман. Условием возвращения членов миссии является проведение тщательного и досконального расследования инцидента, в ходе которого охранник израильского посольства застрелил двух иорданских граждан.

Египетская газета "Аль-Масри аль-Юм" пишет, что число погибших при столкновении поездов в Александрии достигло 42 человек. 133 получили ранения, десять из них находятся в критическом состоянии, и существует реальная угроза их жизни. В больницах Александрии введено чрезвычайное положение. Семьи погибших получат компенсацию в размере 50.000 египетских фунтов – 2.802 доллара.

Сайт "Аль-Баваба" пишет, что группа Нобелевских лауреатов присоединились к адресованным Саудовской Аравии призывам отменить казнь 14 шиитских активистов, принимавших участие в оппозиционных манифестациях на востоке королевства. Власти возлагают ответственность за беспорядки на террористов и контрабандистов наркотиков.