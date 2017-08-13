Welt am Sonntag: Иран поставляет оружие в Россию – вопреки запрету ООН

Иран продал компоненты тяжелого вооружения в Россию через Сирию – вопреки санкциям Совета Безопасности ООН, и, в частности, резолюции №2231, принятой в 2015 году.

Обб этом сообщает в воскресенье, 13 августа, газета Welt am Sonntag со ссылкой на источники в западных спецслужбах.

Упомянутая выше резолюция запрещает без согласования с Совбезом "поставку, продажу или передачу всех видов боевых танков, артиллерийских систем большого калибра, боевых самолетов, боевых вертолетов, боевых кораблей, ракет или ракетных систем".

Запрет также распространяется на "строительство и ремонт" такого вооружения, уточняет сайт телеканала "Дождь".

Какие именно вооружения Иран мог поставить России, в этой статье не сообщается. По данным сервиса VesselFinder, который отслеживает местоположение судов, грузовое судно "Спарта III" вышло из Тартуса 5 августа и 13 августа достигло порта Новороссийск.

Welt am Sonntag называет поставку вооружения через Сирию "новым контрабандным маршрутом", который может сблизить Россию и Иран.

Издание отмечает в связи с этой информацией, что на прошлой неделе вице-премьер России Дмитрий Рогозин сообщил: Москва и Тегеран подписали "предварительное соглашение об укреплении военного технологического сотрудничества". Этот договор стал ответом на новые санкций, введенные США в отношении Ирана, России и КНДР.

Источник ТАСС, знакомый с планами вице-премьера в Иране, сообщил 5 августа, что в Тегеране Рогозин встретится с министром обороны Хосейном Дехганом и обсудит с ним вопросы, "касающиеся и новых поставок российских вооружений".