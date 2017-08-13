Приезд Джареда Кушнера на Ближний Восток. Обзор ивритоязычной прессы. Воскресенье, 13 августа

В центре внимания израильских СМИ в воскресенье, 13 августа, приезд на Ближний Восток американской делегации во главе с Джаредом Кушнером.

"Исраэль а-Йом": Исраэль а-Йом: Палестинцы: с нами не считаются

"Маарив а-Шавуа": Израильские операторы БПЛА не подчинились требованиям начальства и не стали наносить вред армии Армении

"Гаарец": Нетаниягу продвигает новые правила на случай чрезвычайной ситуации, чтобы прекратить забастовку ученых-ядерщиков в Димоне

"Едиот Ахронот": Ты получаешь 50 тысяч долларов, я получаю младенца

"Исраэль а-Йом": Палестинцы: с нами не считаются

Даниэль Сирйоти из "Исраэль а-Йом" пишет о том, что в Рамалле не надеются на результаты челночной демократии, которой займется на Ближнем Востоке американская делегация во главе с Джаредом Кушнером.

Высокопоставленный чиновник в канцелярии Махмуда Аббаса сказал, что председатель палестинской администрации полностью потерял веру в зятя, Трампа и между ними царит напряжение после тяжелого разговора, который состоялся во время последнего визита Кушнера в Рамаллу.

Представитель ПА уверен, что США во всем поддерживают Израиль. "Вашингтон пляшет под дудку Израиля и принимает все его доводы в то время, как с палестинцами не считаются", - сказал он.

В преддверии визита делегации палестинцы требуют от американцев обязаться, что они будут вести процесс мирного урегулирования на основании идеи двух государств, в рамках которой палестинское государство будет создано в границах до 1967 года, а арабская часть Иерусалима станет его столицей.

"Маарив а-Шавуа": Израильские операторы БПЛА не подчинились требованиям начальства и не стали наносить вред армии Армении

Корреспондент "Маарив а-Шавуа" Йоси Мельман пишет об инциденте с участим израильской компании Aeronautics в Азербайджане. Согласно жалобе, поступившей в министерство обороны, представители компании были причастны к попытке азербайджанской армии нанести удары по позициям военных сил Армении, используя беспилотные летательные аппараты, произведенные Aeronautics.

По сведениям, Мельмана инцидент произошел более месяца назад. Делегация компании прибыла в Баку с целью подписать новый контракт о продаже БПЛА армии Азербайджана. Речь идет об аппаратах модели Orbiter 1K, которые предназначены для атаки целей и могут нести на себе взрывчатку.

В жалобе отмечается, что время демонстрации БПЛА азербайджанская сторона попросила направить один из аппаратов на позиции армянской армии. Руководство компании согласилось сделать это. Однако двое операторов БПЛА отказались выполнить требование и наносить ущерб армии Армении. После этого один из них уволился, второй также намерен уйти из компании. В Aeronautics отрицают, что данный инцидент имел место.

"Гаарец:" Нетаниягу продвигает новые правила на случай чрезвычайной ситуации, чтобы прекратить забастовку ученых-ядерщиков в Димоне

Корреспондент "Гаарец" Хаим Левинсон пишет о том, что в воскресенье, 13 августа, правительство должно утвердить новые правила на случай чрезвычайной ситуации, которые позволят издавать постановления, обязывающие ученых-ядерщиков в Димоне выйти на работу. Это делается для того, что прекратить их забастовку, которая наносит ущерб работе ядерного реактора.

Ученые начали вводить санкции еще в феврале. Они добиваются заключения коллективного договора, который предусматривает значительное повышение зарплат.

Согласно новым правилам, которые решил установить глава правительства Биньямин Нетаниягу, ядерщиков обяжут выполнять свою работу, а те, кто откажутся подчиниться, будут уволены. Отмечается, что это постановление будет принято, чтобы предотвратить ущерб интересам государства.

"Едиот Ахронот": Ты получаешь 50 тысяч долларов, я получаю младенца

Корреспонденты "Едиот ахронот" Ариэла Штернбах и Йегуда Шохет пишут о том, как беременных израильтянок привозят в США, чтобы потом продавать их новорожденных младенцев американским ультрадоксам за деньги. Материал создан на основании бесед с одним участников этого бизнеса Хаимом Аароном Йосефи.

В статье рассказывается том, как организован этот процесс, сколько денег получают матери, отказывающиеся от своих детей, приводятся истории женщин, решивших пойти на это.