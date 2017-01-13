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Пресса

Обзор ивритоязычной прессы: "Едиот Ахронот", "Гаарец", "Исраэль а-Йом", "Маарив а-Шавуа". Пятница, 13 января 2017 года

время публикации: 10:10 | последнее обновление: 10:10 блог версия для печати фото
Обзор ивритоязычной прессы: "Едиот Ахронот", "Гаарец", "Исраэль а-Йом", "Маарив а-Шавуа". Пятница, 13 января 2017 года

В центре внимания израильских СМИ остается скандал, связанный с переговорами главы правительства и владельцем "Едиот Ахронот". Также в заголовках – парижская мирная конференция.

"Едиот Ахронот": В возрасте 56 лет скончался певец и композитор Меир Банай

"Гаарец": Полиция рекомендовала судить шейха Раада Салаха

"Исраэль а-Йом": Нетаниягу: "Парижская конференция - это палестинская афера под французским покровительством"

"Маарив а-Шавуа": Отчет пожарных: почти все расследованные ноябрьские пожары стали следствием поджога

"Едиот Ахронот": В возрасте 56 лет скончался певец и композитор Меир Банай

В четверг, 12 января, скончался израильский певец и композитор Меир Банай. Ему было 56 лет. Несколько последних лет он боролся с онкологическим заболеванием. И, как сообщила журналистам его сестра, актриса Орна Банай, до последней минуты он надеялся победить в этой схватке.

"Гаарец": Полиция рекомендовала судить шейха Раада Салаха

Полиция Израиля рекомендовала передать в суд дело главы северного крыла "Исламского движения" шейха Раада Салаха. Пресс-служба полиции сообщила, что в ходе расследования была собрана достаточная доказательная база для предъявления Рааду Салаху обвинений в подстрекательстве к насилию, поощрении террора и за участие в деятельности в запрещенной в Израиле организации.

"Исраэль а-Йом": Нетаниягу: "Парижская конференция - это палестинская афера под французским покровительством"

"Речь идёт о конференции, являющейся мистификацией, палестинской аферой под французским покровительством, цель которой привести к принятию дополнительных антиизраильских позиций. Это ведёт к отступлению мирного процесса назад, и это не наша вина. Это пережиток прошлого, последняя попытка удержаться в прошлом до того, как настанет будущее" – заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу, комментируя мирную конференцию в Париже.

"Маарив а-Шавуа": Отчет пожарных: почти все расследованные ноябрьские пожары стали следствием поджога

Согласно отчету управления пожарной охраны, из 80 возгораний, произошедших в ноябре 2016 года, в 71 случае причиной возгорания стал поджог, а не халатность или неисправность электропроводки.

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Пятница, 13 января 2017 г.
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