Друзы говорят Дери "нет". Обзор арабских СМИ

Телеканал "Аль-Арабия" цитирует представителя американского командования полковника Райяна Дилана, признавшего, что американские военные «советники» принимают непосредственное участие в боях против «Исламского государства» в сирийской Ракке. По его словам, речь идет о бойцах спецподразделений, и насчитывается их всего несколько десятков.

Лондонский телеканал Sky News Arabic передает, что в окрестностях Рафаха на северо-востоке Синайского полуострова египетские ВВС уничтожили по меньшей мере 20 боевиков. Среди прочего, как отмечается в сообщении, с воздуха был уничтожен автомобиль Hyundai Verna, в котором находились четверо террористов, пытавшихся скрыться после первого авиаудара.

Ливанская газета "Ад-Дийяр" сообщает, что проживающие на Голанских высотах друзы отвергли инициативу министра внутренних дел Израиля Арье Дери провести первые с 1967 года местные выборы. Они заявляют, что Голаны – суверенная сирийская земля, и оккупационные власти не имеют право проводить выборы.

Египетская газета "Аль-Масри аль-Юм" пишет, что уголовный суд Мансуры приговорил к 10 годам лишения свободы 40-летнего учителя, вступившего в интимные отношения с 15-летней ученицей. Он был признан виновным в изнасиловании. Следствие было возбуждено после того, как мама девушки, заметив у нее хроническую усталость, отвела ее к врачу. Там выяснилось, что школьница беременна.

Агентство Maan сообщает, что израильский военный трибунал приговорил с шести месяцам административного ареста члена палестинского законодательного собрания Халиду Джаррар. Активистка Народного фронта освобождения Палестины, которую агентство называет феминисткой и правозащитницей, была арестована 3 июля. 13 месяцев назад она освободилась из израильской тюрьмы, где отбывала наказание за членство в террористической группировке.