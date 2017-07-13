Авигдор Либерман: "Война в Сирии – не наше дело". Обзор российских СМИ

Главной мировой новостью последних дней стала договоренность о создании зоны деэскалации на юго-западе Сирии, достигнутая на встрече президентов России и США в Гамбурге. О том, как восприняли эту инициативу в Израиле, о будущем мирного процесса на Ближнем Востоке и о новой роли Москвы в регионе министр обороны Израиля Авигдор Либерман рассказал в своем первом интервью российским СМИ, которое он дал корреспонденту газеты "Коммерсант" Сергею Строканю.

"То, что происходит в Сирии – не наше дело. Еще раз подчеркну: мы не собираемся вмешиваться. Мы вмешаемся только при нескольких условиях. В частности, если будет нарушен наш суверенитет. Когда на нашей территории рвутся снаряды, выпущенные сирийской армией, мы тут же очень жестко отвечаем. Впрочем, не так жестко, как, наверное, ответила бы Россия. Вот представьте, что на территории России разорвались бы какие-то бомбы, снаряды недружественного государства. Как бы отреагировала Россия? Мы реагируем в том случае, когда на наших глазах создаются плацдармы, чтобы открыть очередной фронт против Израиля" – разъяснил в ходе интервью израильский политик.

Либерман также прокомментировал попытки реанимации мирного процесса и антиизраильскую позицию ООН, заявив: "Сегодня, к сожалению, надо понять, что палестинского государства, даже Палестинской автономии как таковой, не существует. У нас есть "Хамастан" в Секторе Газа под покровительством ХАМАС и "Фатахленд" в Иудее и Самарии. В Палестинской автономии не проходит никаких выборов – ни парламентских, ни президентских, как требует их конституция. Кстати сказать, президентские и парламентские выборы должны были состояться в январе 2010 года, а сейчас на дворе июль 2017-го. Возникает вопрос о легитимности власти Абу Мазена и его администрации. Также налицо полный разрыв между ХАМАС и ФАТХ – это два совершенно разных образования, которые противостоят одно другому. А в это время нам рассказывают какие-то истории про Иерусалим, столицу палестинского государства".

Телеканал CNN опубликовал кадры с неформальных встреч президента США Дональда Трампа с российскими бизнесменами Арасом Агаларовым и его сыном Эмином в 2013 году, которые видетельствуют о дружеских отношениях между ними, сообщает в четверг газета "Коммерсант".

Записи были сделаны в июне 2013 года в Лас-Вегасе, штат Невада – Непосредственно перед конкурсом красоты "Мисс США". Будущий президент США называет бизнесменов "самыми могущественными и богатыми людьми в России" и выражает надежду, что конкурс "Мисс Вселенная" в Москве благоприятно отразится на отношениях между странами. Также на видео запечатлен продюсер и специалист по PR Роб Голдстоун, который сейчас является одним из фигурантов скандала с участием сына Дональда Трампа и российским юристом Натальей Весельницкой.

Президент Турции Реджеп Тейип Эрдоган намерен подать апелляцию в высшие судебные инстанции Германии на решение суда о частичном запрете стихов немецкого сатирика и телеведущего Яна Бемермана. Суд постановил запретить к цитированию 16 строчек стиха, однако 8 строк остались без запрета, поскольку гамбургский суд решил, что они не содержат оскорблений и соответствуют праву человека на свободу мысли, пишет "Российская газета".

Президент Турции через адвоката Мустафу Каплана сообщил, что его клиент намерен добиваться полного запрета стиха без каких-либо исключений. Издание напоминает, что скандал разгорелся весной прошлого года, когда немецкий комик Ян Бемерман в эфире телеканала ZDF зачитал сатирический стишок собственного сочинения о турецком президенте.

В Анкаре эти строки сочли оскорбительными и потребовали завести уголовное дело на телеведущего. Через два дня передача была исключена из сетки вещания телеканала, а отношении Бемермана возбуждено дело, однако позже его закрыли с формулировкой "не доказано наличие несомненных противоправных действий".

Вице-премьер России Дмитрий Рогозин заявил о том, что страны Североатлантического альянса окончательно обнаглели, прославляя так называемых "лесных братьев" – бывших сотрудников оккупационной полиции, войск СС и членов нацистских вспомогательных отрядов.

"Ролик NАТО про "лесных братьев", убивающих наших солдат, подтверждает, что в лице НАТО мы имеем дело с наследниками гитлеровских недобитков", – написал Рогозин на своей странице в социальной сети Twitter.

Париж и Москву могут сблизить американские санкции против Тегерана – новый пакет ограничений в отношении Ирана и России подорвет внешнеполитические и экономические планы Эмманюэля Макрона, пишет "Независимая газета".

Белый дом поддержал законопроект, подготовленный Конгрессом, о дополнительных санкциях в отношении Ирана. Сложность ситуации в том, что в этот пакет включены и дополнительные антироссийские санкции. Поэтому их реализация затронет интересы также Франции и России. Для Москвы возможное сопротивление Парижа диктату Вашингтона в данном вопросе будет чрезвычайно важным, поскольку это ослабит позиции европейских сторонников антироссийских санкций, говорится в опубликованной изданием аналитической статье.

Владимир Кехман покидает Новосибирский театр оперы и балета (НОВАТ). Исполнять обязанности генерального директора будет главный режиссер театра Вячеслав Стародубцев, который совместит обе должности.

В интервью газете "Известия" он сообщил, что решение уйти с поста генерального директора театра принял не дожидаясь вердикта суда, рассматривающего дело о его банкротстве: "Пока я ухожу в очередной отпуск. Решение о том, как и в какой должности я продолжу свою работу в НОВАТе, будет принято в сентябре, перед началом нового сезона".

"Гомофоб и икона русского патриотизма": байкер Хирург, чье настоящее имя Александр Залдостанов, попал на обложку немецкого таблоида Bild – с подзаголовками "Он ненавидит демократию", "Он ненавидит геев", "Он любит Путина", сообщает в четверг "Комсомольская правда". Немецкие журналисты также назвали вожака "Ночных волков" врагом демократии, к мнению которого прислушиваются все больше.

"Они меня не обидели, я понимаю, для каких целей все это делается. Когда был мотомарш на Берлин "Дороги Победы-2017", западная пресса из-за широкой общественной поддержки предпочитала на сей раз молчать, чтобы не добавлять нам сторонников. Сейчас же большое количество европейцев намерено приехать в августе в Крым на байк-шоу. Кстати, о нем в материале ни слова, что тоже показательно", – так Хирург комментирует этот материал.