Обзор ивритоязычной прессы: "Едиот Ахронот", "Гаарец", "Исраэль а-Йом", "Маарив а-Шавуа". Четверг, 13 июля 2017 года

Государственный контролер Йосеф Шапира опубликовал отчет, в котором раскритиковал поведение премьер-министра Биньямина Нетаниягу в качестве министра связи, а также деятельность министерства, связанную с компанией "Безек".

"Едиот Ахронот": Командование ЦАХАЛа о плане Калькилии: "Тихие точки получат льготы"

"Гаарец": Судья Рубинштейн постановил, что БАГАЦ снова обсудит иск о закрытии бизнесов по субботам в Тель-Авиве

"Исраэль а-Йом": Госконтролер: глава правительства не заявил о своей дружбе с Эловичем

"Маарив а-Шавуа": Одобрено: за "зеленой чертой" будет построено 800 единиц жилья

"Едиот Ахронот": Командование ЦАХАЛа о плане Калькилии: "Тихие точки получат льготы"

Йоав Зитон пишет в "Едиот Ахронот", что израильские службы безопасности одобрили план по расширению города Калькилия, чтобы дать надежду палестинским арабам, ведущим мирный образ жизни и не прибегающим к террору. Речь идет о 5.100 единицах жилья, которые Израиль позволил палестинцам построить на территории C.

"Гаарец": Судья Рубинштейн постановил, что БАГАЦ снова обсудит иск о закрытии бизнесов по субботам в Тель-Авиве

Как сообщает в "Гаарец" Илан Лиор, cудья Эльяким Рубинштейн объявил, что Высший суд справедливости по просьбе министра внутренних дел Арье Дери проведет повторное заседание, посвященное работе торговых точек в Тель-Авиве по субботам. В сообщении Рубинштейна говорится, что судьи БАГАЦ должны выслушать позицию главы МВД.

"Исраэль а-Йом": Госконтролер: глава правительства не заявил о своей дружбе с Эловичем

Илан Гатанио, Хези Штернлихт и Гидеон Алон пишут в "Исраэль а-Йом" об отчете государственного контролера. Шапира указал, что Нетаниягу занял пост министра связи в 2014 году, однако документ о конфликте интересов с адвокатской конторой Давида Шемрона и Ицхака Молко, представляющих интересы компаний в сфере связи, был оформлен только в октябре 2015 года, а документ о конфликте интересов с компанией "Безек", владелец которой Шауль Элович является близким другом Нетаниягу – только в 2016 году. Журналисты отмечают, что на прямой вопрос Шапиры о конфликтах интересов в сфере связи Нетаниягу не упомянул о дружбе с Эловичем и с Арноном Мильханом, являющимся совладельцем Десятого канала ИТВ.

"Маарив а-Шавуа": Одобрено: за "зеленой чертой" будет построено 800 единиц жилья

Маайан Арони сообщает в "Маарив а-Шавуа", что мэрия Иерусалима одобрила строительство 800 единиц жилья за "зеленой чертой". 276 в Писгат-Зеэве, 120 в Неве-Яакове, 200 в Рамот и 202 в Гило. При этом в арабских кварталах Иерусалима будет построено только 114 единиц жилья. Согласно заявлению Нира Барката, это связано с "концом эпохи Обамы".