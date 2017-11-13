13 ноября 2017 г.
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Пресса

Дамаск собирает антисионистов. Обзор арабских СМИ

время публикации: 08:33 | последнее обновление: 08:33 блог версия для печати фото
Дамаск собирает антисионистов. Обзор арабских СМИ

Телеканал "Аль-Манар", принадлежащий ливанской группировке "Хизбалла", рассказывает о мощном землетрясении, эпицентр которого находился на западе Ирана. Сила подземных толчков составила 7.3 балла. Число жертв постоянно растет.

Ливанский телеканал "Аль-Мустакбаль" передал в эфир интервью бывшего премьер-министра Ливана Саада аль-Харири. Он сообщил, что решение об отставке вызвано интересами Ливана, а также заявил, что вернется на родину. По словам политика, Король Саудовской Аравии Салман для него как отец.

Сирийское агентство SANA передает, что 14 ноября в Дамаске откроется Международный форум в поддержку палестинского народа и против "американо-израильско-арабского заговора". В нем примут участие представители Сирии, Ливана, ПНА, Йемена, Египта, Ирака и Алжира. В заявлении организаторов сообщается, что Сирия стала бастионом сопротивления заговору США и Израиля.

Палестинская газета "Аль-Хайят аль-Джадида" пишет, что министерство просвещения ПНА выделило 20 миллионов шекелей на развитие исследовательской деятельности в университетах. В постановлении отмечается, что 5,1 миллиона из этой суммы выделяется на нужды высшего образования сектора Газы.

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