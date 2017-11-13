Мики Ганор и соглашение о прекращении огня в Сирии. Обзор ивритоязычной прессы. Понедельник, 13 ноября

В центре внимания израильских СМИ в понедельник, 13 ноября, Мики Ганор, нанявший частное агентство, соглашение о прекращении огня в Сирии и напряженность на границе с сектором Газы.

"Едиот Ахронот": Мики Ганор и частный детектив

"Гаарец": Разочарование в Израиле: Иран не будет достаточно отдален от границы

"Исраэль а-Йом": За счет больных

"Маарив а-Шавуа": ЦАХАЛ увеличивает силы: обмен угрозами между Израилем и "Джихадом"

"Едиот Ахронот": Мики Ганор и частный детектив

Корреспондент "Едиот Ахронот" Эли Синьор пишет о том, что Мики Ганор, госсвидетель по "делу о субмаринах", готовился к тому, что земля под его ногами может разойтись. Еще до того, как стало известно о "деле субмарин", он нанял частное детективное агентство, которое собирало для него компрометирующую информацию о фигурантах этого дела.

Следователям Ганор сказал, что он сделал это, опасаясь давления, поскольку фигуранты дела начали просить у него то, что им "положено" в соответствии со сделкой, после того, как он получил от немцев 10 миллионов евро. "Я почувствовал, что меня пытаются шантажировать", - заявил он.

"Гаарец": Разочарование в Израиле: Иран не будет достаточно отдален от границы

Корреспондент "Гаарец" Амос Арель пишет о том, что Израиль не стал комментировать соглашение между Россией, США и Иорданией о прекращении огня на юге Сирии. Согласно этому соглашению, силы Корпуса стражей Исламской революции и шиитские военизированные отряды, действующие по указанию Тегерана, должны будут уйти с территории Сирии.

Однако в соглашении не оговариваются сроки его реализации, п тайные договоренности между сторонами гарантируют на этом этапе лишь то, что иранцы и военизированные отряды отойдут на относительно небольшое расстояние от границы с Израилем на Голанских высотах.

В системе безопасности Израиля обеспокоены этим фактом, и тем, что державы пока не готовы предпринять реальные действия для того, чтобы изгнать иранцев из Сирии.

"Исраэль а-Йом": За счет больных

Корреспонденты "Исраэль а-Йом" Мейталь Ясур Бейт-Ор и Ран Резник пишут о новом способе вознаграждения больничной кассы "Клалит". Она дает денежные премии поликлиникам за то, что они выписывают дешевые лекарства больным сахарным диабетом, и берет штрафы за дорогое лечение.

Организации больных обратились к министру здравоохранения Яакову Лицману, отметив, что "Клалит" переходит красную черту. В больничной кассе утверждают, что этот метод направлен на улучшение обслуживания клиентов. В минздраве сообщили, что вопрос проверяется.

"Маарив а-Шавуа": ЦАХАЛ увеличивает силы: обмен угрозами между Израилем и "Джихадом"

Корреспондент "Маарив а-Шавуа" Янир Козин пишет о том, что ЦАХАЛ сосредоточил силы на границе с сектором Газы в связи с угрозами "Исламского джихада" отомстить за подрыв туннеля с террористами.

Координатор действий правительства Израиля в Иудее, Самарии и секторе Газы генерал-майор Йоав Мордехай пригрозил навредить лидерам организации, если они продолжат пытаться нанести ущерб Израилю. В "Исламском джихаде" заявили, что это "объявление войны".