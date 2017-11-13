Трамп отказался от "русских красоток". Обзор российских СМИ

Британские спецслужбы подозревают "Лабораторию Касперского" в помощи ФСБ – пишет в понедельник, 13 ноября, газета "Коммерсант"со ссылкой на Financial Times и источники в британском правительстве,

В Великобритании опасаются, что антивирусное ПО это компании, бесплатно предоставляемое банком Barclays 2 млн его клиентов, может использоваться российскими спецслужбами для сбора конфиденциальной информации. Банк готовится разорвать контракт на услуги "Лаборатории Касперского", однако обосновывает это коммерческими причинами.

"Немцам посоветовали забыть об отдыхе после работы" – так озаглавлена статья в прокремлевской "Российской газете", где говорится, что председатель Совета экономических экспертов при правительстве ФРГ Кристоф Шмидт в интервью газете Welt am Sonntag сделал много революционных не только для немецких фирм и компаний заявлений. По мнению возглавляемого им "совета мудрецов", любой работодатель в Германии теперь вправе заставить своих подчиненных работать в любое удобное для него время.

"Фирмы, которые хотят выжить в новом, пронизанном цифровыми технологиями мире, должны быть маневренными и уметь быстро созывать свои команды (сотрудников). Представление, что рабочий день начинается в офисе утром и завершается с уходом из офиса, устарело", - цитирует Шмидта агентство новостей "Интеркфакс".

Вашингтон по-прежнему намерен свергнуть Асада – заявление президентов РФ и США по Сирии не решает реальных проблем, пишет 13 ноября "Независимая газета".

Владимир Путин и Дональд Трамп 11 ноября подписали совместное заявление по Сирии. При всей значимости этого документа и итогов мимолетных встреч президентов двух стран "на полях" конференции стран – членов Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Дананге (Вьетнам) ясно только одно – Москва и Вашингтон так и не пошли на значительные компромиссы в отстаивании своих интересов на Ближнем Востоке.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление экс-главы ЦРУ Джона Бреннана о том, что президент США Дональд Трамп боится российского лидера Владимира Путина, заявив: "Это неверное предположение", пишет газета "Известия" .

Бреннан считает, что последние заявления президента США касательно России свидетельствуют об успешном влиянии Путина на республиканца. По словам экс-главы ЦРУ, Трамп, заявляя о невмешательстве Москвы в выборы, дает четкий сигнал другим государствам, что на него можно оказать влияние.

Трамп отказался от "русского гарема" – бывший охранник президента утверждает, что тот был морально стоек, сообщила в минувшие выходные "Комсомольская правда".

"Бодигард", как называет охранника автор статьи, рассказал, что четыре года назад Москве, во время деловой встречи, посвященной конкурсу "Мисс Вселенная", один из российских партнеров предложил Трампу доставить в его гостиничный номер пять красоток. Однако американский лидер проявил моральную твердость, заявив: "Мы такими делами не промышляем", и удалился к себе в гордом одиночестве. Охранник утверждал в ходе слушаний в Конгрессе, что остаток ночи миллиардер провел один, и ничего непристойного в номере не происходило.