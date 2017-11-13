The Wall Street Journal: Сирийская игра Путина

"Журналисты все выходные, как одержимые, писали о том, что Дональд Трамп думает о том, что Владимир Путин думает о российском вмешательстве в американские выборы. #вечнозеленыетвиты. Настоящая новость – сделка с российским диктатором о "деконфликтизации" Сирии, о которой было объявлено во Вьетнаме. Это – передача регионального преимущества России и Ирану", – утверждает редакция The Wall Street Journal.

"ИГ почти изгнано из своего халифата, причем без особой помощи русских. Грязную работу сделали арабские и курдские бойцы при поддержке ВВС США и спецназа на месте. Как сказал NATO в Брюсселе на прошлой неделе министр обороны Джим Мэттис, уже отвоевано 95% территории, удерживавшейся "Исламским государством" в Ираке и Сирии ", – говорится в статье.

"Президент Трамп между тем написал в Twitter, что Соединенным Штатам нужны "хорошие отношения с Россией" для урегулирования таких кризисов, как сирийский, несмотря на нулевые свидетельства того, что Путин разделяет стратегические интересы Америки", – указывают журналисты. По мнению редакции, русские и иранцы заинтересованы в укреплении режима Башара Асада и создании в Сирии военных баз (чтобы угрожать NATO и Израилю), а их сиюминутная краткосрочная цель – отнять у Сирийских демократических сил (союзника США. – Прим. ред.) богатые нефтью восточные регионы Сирии.

"Большая картина заключается в том, что Трамп и госсекретарь Рекс Тиллерсон, по-видимому, используют дипломатию деконфликтизации, чтобы оправдать отступление из оставленной ИГ Сирии. Чем это обернется для курдов и сирийцев, являющихся союзниками Америки, неясно. Возможно, они останутся сами по себе. Путин побеждает в Сирии, что бы он ни врал о вмешательстве в выборы", – указывает редакция.

Inopressa.ru